最大工會爭取到連三年加薪逾5% 日本央行升息 又見苗頭

日本最大工會團體日本勞動組合總連合會（連合）表示，該工會成員連續第三年爭取到平均加薪逾5%，這個結果可能促使央行未來數月再次升息。

根據23日出爐的初步數據，截至目前為止，加入連合的工會與雇主協商薪資後平均爭取到加薪5.26%，與去年初步敲定的5.46%相比幅度略為縮小，但仍遠大於過去數十年加薪幅度。底薪平均漲幅為3.85%，與一年前的3.84%相比幾乎持平。

隨著回報協商結果的企業增加，加薪幅度將修正數次，而且通常是下修，最終數據夏季將揭曉；連合代表約700萬名勞工。

日本需要薪資持續上漲以支撐消費，以及推動物價在需求帶動下上漲，這也是日本銀行（央行）一直希望達成的目標。連合最新薪資協商結果或許能讓日銀在中東不確定性消退後，考慮再次升息。

彭博資訊經濟學家木村太郎說：「儘管能源價格飆漲可能導致獲利承壓，企業仍能吸收增加的勞動成本，這應會讓日銀更相信薪資動能今年將持續支撐通膨…整體而言，這支撐日銀4月將升息的看法。」

在中東情勢緊張導致進口再次帶來物價壓力的風險上升之際，薪資漲幅超越通膨，對日本首相高市早苗而言也很重要。高市23日會見連合會長芳野友子和經團連會長筒井義信後說：「我們將竭盡所能創造薪資成長的環境，懇請大家協力推動薪資持續上漲，而且漲幅超越通膨。」

另一方面，繼日本眾議院批准提名後，參議院23日也批准高市選定的淺田統一郎和佐藤綾野，加入日銀政策委員會。

淺田和佐藤都被市場視為強力支持寬鬆貨幣與財政政策，因此他們加入政策委員會，可能影響日銀進一步升息的時間與步調。

在地球另一端，歐元區下半年薪資也可能加速上漲。歐洲央行（ECB）薪資追蹤系統預估，歐元區第3和第4季薪資將分別比去年同季上漲2.5%及2.6%，漲幅大於今年前六個月預估值。