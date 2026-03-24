Fed領導更替…華許尷尬了 降息承諾與通膨情勢矛盾

有聯準會（Fed）傳聲筒之稱的蒂米羅斯撰文指出，Fed主席提名人華許正面對Fed數十年來最為尷尬的一次領導階層更替，原因包括他的降息承諾與通膨情勢相互矛盾，國會暫停行使同意權使他何時就任並不確定，且現任主席鮑爾還暗示他在5月卸任後可能還會留在理事。

華許去年競逐Fed主席提名人時，曾承諾他主政後將推動降息，但之後通膨率一直維持在高檔，現在更因伊朗戰爭導致油價飆漲，很可能帶動通膨在未來數月進一步升高，且投資人甚至預期今年升息的機率比降息還高，如此一來將使華許的降息主張可能遭到Fed同僚的抵制。

其次，由於司法部向鮑爾發動刑事調查，導致參議院表明在調查案結束之前，不會對華許行使同意權，這使華許能否在5月鮑爾任滿時順利接班仍大有問題；如果屆時參院仍未完成同意程序，甚至未能通過這項人事案，鮑爾將繼續留任主席，直到下任主席順利產生為止。

再者，鮑爾的理事任期到2028年元月止，他上周表示「我是否還將續任理事直到期滿這個問題，我還未做決定」。鮑爾若當真留任，將使川普無法再安排親信進駐Fed，讓華許更難落實降息承諾。

除此之外，華許已經承諾他將使Fed「體制改變」，涵蓋貨幣政策、銀行監理，還抨擊Fed的政策已經涉及到政治面，這也是40年來首次出現Fed主席提名人對前任主席重砲攻擊的情況。

華許與川普之間的關係，也可能因為他不易落實降息承諾，而變得尷尬。Fed前官員羅森格倫表示，華許若非主張降息，他無法獲得提名，但問題是世界變化太快，而且他無法保證能獲得足夠的降息票數。

面對石油震撼，各國央行的標準作法是先「望穿」對通膨的暫時性衝擊，因為油價上漲既打擊經濟成長，又推升通膨，兩者的影響大致抵銷，但條件是通膨預期能夠維持穩定；由於通膨率已連續五年超標，因此通膨預期持穩並非理所當然之事。

華許曾表示，人工智慧（AI） 將推升生產力，讓Fed能夠降息，而不必擔憂通膨升高；但最近多位Fed決策官員並不贊同他這套說法。現在油價上漲對就業與通膨而言是一把雙面刃，更使華許的決策處境更為艱難。