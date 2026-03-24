川普連番發話油價走低 先喊延後攻擊 又說將與伊朗達成協議

美國總統川普發文表示，將延後攻擊伊朗，油價出現激烈波動，震盪走低。專家研判，川普屈服於市場壓力，想藉此壓低油價。

川普做出宣布後，布蘭特原油期貨一度應聲重挫14%至每桶96美元。但伊朗隨即否認與川普談判，促使油價跌勢收斂。但川普又表示，可能即將與伊朗達成協議，油價跌幅再次擴大。

石油交易者近來須應付頻繁的價格波動，布蘭特原油期貨史上最大的價格震盪，六次中有四次發生在2月底伊朗戰事爆發後。

川普暫緩攻擊，PVM Oil Associates分析師在報告中寫道：「這是明顯徵兆，（川普）屈服於市場力量、飆升油價、暴跌股價」。

SEB首席大宗商品分析師謝爾促也說：「川普明顯想壓低油價，重啟荷莫茲海峽取決伊朗，而非川普政策。」

荷莫茲海峽形同遭到封鎖，中斷了全球五分之一的原油與液化天然氣（LNG）運輸。國際能源總署（IEA）說，這是全球歷史上最大規模的石油供給受阻危機。

美國官員近幾周來試圖發言壓抑油價，川普23日發文似乎是控制油價的最新舉措。美方除了口頭干預 ，也宣布釋出緊急儲備原油，並豁免部分遭制裁的伊朗和俄羅斯原油，以抵銷荷莫茲海峽原油輸出中斷的衝擊。

華爾街銀行近幾周來持續上調油價預測，高盛集團在川普23日發文前估計，今年平均油價將為每桶85美元，高於先前預料的77美元。

戰火損壞波斯灣的重要能源設施，分析師估計每天損失700到1,000萬桶中東原油。能源官員表示，伊拉克對外國油商開發的所有油田，宣布不可抗力。該國的巴斯拉石油公司產量，從每日330萬桶驟降至90萬桶。

衝突降溫可望提高原油供給，但這大部分取決於船東在多短時間內，願意重返荷莫茲海峽。途經此地的航運幾乎完全停止，船東不想拿船員的性命冒險。美國與伊朗的敵對情況暫停，儘管能源供給也許要一段時間才能恢復，但這有望緩和通膨壓力。