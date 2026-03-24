快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

川普連番發話油價走低 先喊延後攻擊 又說將與伊朗達成協議

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普發文表示，將延後攻擊伊朗，油價出現激烈波動，震盪走低。專家研判，川普屈服於市場壓力，想藉此壓低油價。 路透
美國總統川普發文表示，將延後攻擊伊朗，油價出現激烈波動，震盪走低。專家研判，川普屈服於市場壓力，想藉此壓低油價。 路透

美國總統川普發文表示，將延後攻擊伊朗，油價出現激烈波動，震盪走低。專家研判，川普屈服於市場壓力，想藉此壓低油價。

川普做出宣布後，布蘭特原油期貨一度應聲重挫14%至每桶96美元。但伊朗隨即否認與川普談判，促使油價跌勢收斂。但川普又表示，可能即將與伊朗達成協議，油價跌幅再次擴大。

石油交易者近來須應付頻繁的價格波動，布蘭特原油期貨史上最大的價格震盪，六次中有四次發生在2月底伊朗戰事爆發後。

川普暫緩攻擊，PVM Oil Associates分析師在報告中寫道：「這是明顯徵兆，（川普）屈服於市場力量、飆升油價、暴跌股價」。

SEB首席大宗商品分析師謝爾促也說：「川普明顯想壓低油價，重啟荷莫茲海峽取決伊朗，而非川普政策。」

荷莫茲海峽形同遭到封鎖，中斷了全球五分之一的原油與液化天然氣（LNG）運輸。國際能源總署（IEA）說，這是全球歷史上最大規模的石油供給受阻危機。

美國官員近幾周來試圖發言壓抑油價，川普23日發文似乎是控制油價的最新舉措。美方除了口頭干預 ，也宣布釋出緊急儲備原油，並豁免部分遭制裁的伊朗和俄羅斯原油，以抵銷荷莫茲海峽原油輸出中斷的衝擊。

華爾街銀行近幾周來持續上調油價預測，高盛集團在川普23日發文前估計，今年平均油價將為每桶85美元，高於先前預料的77美元。

戰火損壞波斯灣的重要能源設施，分析師估計每天損失700到1,000萬桶中東原油。能源官員表示，伊拉克對外國油商開發的所有油田，宣布不可抗力。該國的巴斯拉石油公司產量，從每日330萬桶驟降至90萬桶。

衝突降溫可望提高原油供給，但這大部分取決於船東在多短時間內，願意重返荷莫茲海峽。途經此地的航運幾乎完全停止，船東不想拿船員的性命冒險。美國與伊朗的敵對情況暫停，儘管能源供給也許要一段時間才能恢復，但這有望緩和通膨壓力。

延伸閱讀

伊拉克 美國 原油

延伸閱讀

川普稱暫緩攻擊伊朗能源設施 歐股應聲回彈、油價下挫

TACO來了！川普指示延後攻擊 油價暴跌、美股期指暴漲

川普促伊朗48小時內重啟荷莫茲海峽 油價上漲

美股期指開盤後激烈多空拉鋸、原油急漲後轉跌 川普與伊朗互相烙狠話

相關新聞

就算美伊立即停火…國際油氣缺口太大 市場回穩需4個月

經濟學人雜誌廿二日報導，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。這場戰爭帶來的能源後座力，恐將拖延到北半球冬季。

隨川普TACO…國際金價跌勢大幅收斂 站回4,441美元

國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。雖然TACO的程度相對輕微，但仍然對金融市場帶來一次大驚喜。

經濟學人推算美伊停火情境 油氣市場回穩…要四個月

中東戰事至今已邁入第四周，英國經濟學人雜誌指出，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

俄最大油港暫停原油出口

路透引述知情人士報導，俄羅斯最大石油出口樞紐遭無人機攻擊後，22日起暫停出口原油與燃料。此時正值伊朗關閉荷莫茲海峽導致全球油料供應短缺。

最大工會爭取到連三年加薪逾5% 日本央行升息 又見苗頭

日本最大工會團體日本勞動組合總連合會（連合）表示，該工會成員連續第三年爭取到平均加薪逾5%，這個結果可能促使央行未來數月再次升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。