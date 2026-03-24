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伊朗戰爭引發停滯性通膨憂慮 3月債市蒸發逾2.5兆美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

伊朗戰爭引發停滯性通膨憂慮，導致3月全球債券價值蒸發2.5兆美元以上，可能會寫下三年多來的最大單月跌勢。

彭博指數顯示，政府公債、企業債、證券化債券的總市值，從2月底的近77兆美元降至74.4兆美元，減少逾2.5兆美元，料為2022年9月以來的最大單月跌勢。其中公債領跌，彭博主權債指數本月下跌3.3%，企業債指數也跌3.1%。

美國總統川普23日宣布暫緩攻擊伊朗能源設施後，美債殖利率一度從高檔拉回，下跌5到10個基點。但跌幅隨後收斂，回到接近上周五（20日）的收盤水位，主要是市場猜測，聯準會（Fed）恐須被迫升息，來對抗通膨；債券殖利率與價格呈反向走勢。

中東危機下，油價飆高、推升通膨，公債價格隨之重挫，主因通膨會侵蝕債券固定收益的價值。儘管全球債市市值的減少總額，低於全球股市約11.5兆美元，但公債是避險資產，地緣政治動盪時往往價格會攀高，這場情況更顯得出乎意料。

伊朗警告國際投資人與金融機構，購買美國公債的金融機構總部及資產，現在「都被視為合法攻擊目標」，理由是買美債等同為美國軍方提供資金。不過，分析師認為，美伊雙方目前大多在虛張聲勢，市場可能會採取「眼見為憑」的態度。

伊朗戰爭 美國公債 伊朗

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