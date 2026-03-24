快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭破壞力＝三次能源危機總和

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際能源總署（IEA）執行董事畢羅（Fatih Birol）表示，中東戰爭已對當地九個國家的40多項能源資產造成「嚴重或極為嚴重」的破壞，目前的干擾影響程度，相當於1970年代兩次重大石油危機以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後引發的天然氣危機「全部加在一起」。

他認為，這可能在衝突結束後仍持續干擾全球供應鏈。他也表示，IEA正與亞洲和歐洲各國政府磋商，如有必要，將釋出更多石油儲備。

畢羅23日在澳洲首都坎培拉的國家新聞俱樂部表示，中東逾40項能源資產嚴重受損，代表著油田、煉油廠和輸油管線需要一段時間才能恢復運作。他表示：「不僅是石油與天然氣，全球經濟的一些重要命脈，例如石化產品、肥料、硫磺、氦氣，它們的貿易也全部受到干擾，這將對全球經濟造成嚴重後果。」

畢羅指出，由於亞洲高度依賴來自中東地區的原油，亞洲正處於這場危機的最前線。

IEA會員國已於3月11日同意釋出創紀錄的4億桶戰略儲油，以抑制全球原油價格飆升情勢。此次釋放相當於整體儲備量的20%。

原油價格 天然氣 烏克蘭

延伸閱讀

國際能源總署示警 中東衝突影響超越2次石油危機

倒數兩周定生死！企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

中東戰火拖累全球／市場變色 歐洲又陷能源噩夢

相關新聞

就算美伊立即停火…國際油氣缺口太大 市場回穩需4個月

經濟學人雜誌廿二日報導，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。這場戰爭帶來的能源後座力，恐將拖延到北半球冬季。

隨川普TACO…國際金價跌勢大幅收斂 站回4,441美元

國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。雖然TACO的程度相對輕微，但仍然對金融市場帶來一次大驚喜。

經濟學人推算美伊停火情境 油氣市場回穩…要四個月

中東戰事至今已邁入第四周，英國經濟學人雜誌指出，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

俄最大油港暫停原油出口

路透引述知情人士報導，俄羅斯最大石油出口樞紐遭無人機攻擊後，22日起暫停出口原油與燃料。此時正值伊朗關閉荷莫茲海峽導致全球油料供應短缺。

最大工會爭取到連三年加薪逾5% 日本央行升息 又見苗頭

日本最大工會團體日本勞動組合總連合會（連合）表示，該工會成員連續第三年爭取到平均加薪逾5%，這個結果可能促使央行未來數月再次升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。