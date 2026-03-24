中東戰爭破壞力＝三次能源危機總和

國際能源總署（IEA）執行董事畢羅（Fatih Birol）表示，中東戰爭已對當地九個國家的40多項能源資產造成「嚴重或極為嚴重」的破壞，目前的干擾影響程度，相當於1970年代兩次重大石油危機以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後引發的天然氣危機「全部加在一起」。

他認為，這可能在衝突結束後仍持續干擾全球供應鏈。他也表示，IEA正與亞洲和歐洲各國政府磋商，如有必要，將釋出更多石油儲備。

畢羅23日在澳洲首都坎培拉的國家新聞俱樂部表示，中東逾40項能源資產嚴重受損，代表著油田、煉油廠和輸油管線需要一段時間才能恢復運作。他表示：「不僅是石油與天然氣，全球經濟的一些重要命脈，例如石化產品、肥料、硫磺、氦氣，它們的貿易也全部受到干擾，這將對全球經濟造成嚴重後果。」

畢羅指出，由於亞洲高度依賴來自中東地區的原油，亞洲正處於這場危機的最前線。

IEA會員國已於3月11日同意釋出創紀錄的4億桶戰略儲油，以抑制全球原油價格飆升情勢。此次釋放相當於整體儲備量的20%。