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經濟學人推算美伊停火情境 油氣市場回穩…要四個月

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
中東戰事至今已邁入第四周，英國經濟學人雜誌指出，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。 路透
中東戰事至今已邁入第四周，英國經濟學人雜誌指出，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。 路透

中東戰事至今已邁入第四周，英國經濟學人雜誌指出，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。

目前市場仍押注情勢不會失控太久，普遍預期能源市場5月左右就有機會回到較正常狀態。經濟學人從石油生產、油氣航運到煉製加工等環節逐一推算後認為，這種預期恐怕過於樂觀。

在生產端，波灣國家因出口受阻與儲存空間吃緊，合計已減少每日1,000萬桶原油產量，相當於全球供應的10%。這些產能無法立刻重啟，業者得先檢查設備、清理管線、恢復壓力，再小心重啟油井與初步處理設施，以免傷及油藏。專家估計，光是讓原油生產回到軌道，就可能需要二到四周。

天然氣復原時間恐怕更長。卡達拉斯拉凡的全球最大液化天然氣（LNG）設施，已遭伊朗無人機攻擊停止運作。該地原本供應全球近五分之一的液化天然氣，如今部分設施修復時間可能長達三到五年。哥倫比亞大學研究員柯柏歐說，損害較輕的機組就算恢復運作，最多可能要耗時七周。

停火後航運也不會立刻恢復順暢。受困波灣的約480艘船舶，不太可能第一時間冒險出海，船長通常會先觀望幾天，確認沒有新攻擊才敢動身。更麻煩的是，部分港口設施、碼頭與裝載設備可能受損，戰爭風險保險也大量取消或暴漲。

另一個拖延因素是，在波灣避難的油輪船隊停泊在錯誤位置。戰爭爆發後，原本運送中東原油到亞洲的超大型油輪，已轉往大西洋接單；就算荷莫茲海峽重開，許多船也可能先跑完手上航程才回到波灣。航運經紀公司BSR的威爾森說，這樣一個來回通常需要90天。

即使波灣原油恢復運抵海外煉油廠，燃料短缺也不會立刻緩解。中國大陸、印度、馬來西亞與泰國部分煉油廠，已因原料不足關閉整個生產機組，導致亞洲煉油總處理量減少每日300萬桶，約下滑8%。即使原油重新到港，工廠要恢復產能仍需數周。

經濟學人指出，即使川普與伊朗即日達成停火協議，全球能源市場要恢復到勉強接近正常的狀態，恐怕要等四個月。

今年全球石油供應預計將比原先規劃少約3%；卡達拉斯拉凡每停擺一個月，全球液化天然氣的年供應就減少約2%。即使戰火很快平息，油氣供應鏈不可能一夕重啟。這場戰爭帶來的能源後座力，恐將拖延到北半球冬季。

市場 儲存空間 伊朗

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