隨川普TACO…國際金價跌勢大幅收斂 站回4,441美元

國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。雖然TACO的程度相對輕微，但仍然對金融市場帶來一次大驚喜。

現貨金價23日在亞洲交易時段跌幅加劇，盤中重挫8.75%，最低跌到每英兩4,099.17美元，較1月下旬的歷史新高算來，已回檔接近24%，符合落入熊市（空頭市場）的定義，後來跌幅收斂至0.8%，報每英兩4,441美元。

自中東衝突爆發以來能源價格飆升，降低了聯準會（Fed）和其他央行短期內降息的可能性。這對黃金構成不利因素，黃金上周重挫10%，寫下自1983年以來最大單周跌幅。

上周末，川普向伊朗發出最後通牒，限伊朗在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗的發電廠。

伊朗回應說，如果電廠遭到襲擊，將「徹底」封鎖荷莫茲海峽，並將中東地區所有屬於以色列和美國的能源、海水淡化廠等基礎設施列為打擊對象。川普23日則說，美伊之間進行了良好且富有成效的對話，他已下令美軍對伊朗電廠及能源基礎設施的一切軍事打擊行動延後五天。

法國巴黎銀行大宗商品策略總監威爾森（David Wilson）表示 ，黃金對當前總體經濟衝擊的反應有明顯的市場先例，如果回顧之前三次經濟衝擊周期，即2008年、2020年和2022年，隨著市場對消息做出反應，黃金最初都會下跌，投資人通常會拋售資產以持有美元。他還補充說，這三次衝擊之後，金價都出現持續上漲。

黃金的14天相對強弱指數（RSI）繼續下跌至30以下，一些交易人士認為該水準顯示黃金已經被超賣。美國政府上周五公布的周度數據顯示，截至3月17日為止，避險基金和其他大型投機者將黃金淨多頭部位增至七周以來的最高水準。

一些專家仍對黃金的長期前景抱持樂觀態度，但也認為，金價與兩個月前相比，不再一路順風。黃金過去一年表現強勁，也意味著其目前的交易表現和股市等風險資產更為相似。金價去年漲幅超過60%，且這波漲勢一直持續到今年初。