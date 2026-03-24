快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

隨川普TACO…國際金價跌勢大幅收斂 站回4,441美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。黃金示意圖。路透
國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。黃金示意圖。路透

國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。雖然TACO的程度相對輕微，但仍然對金融市場帶來一次大驚喜。

現貨金價23日在亞洲交易時段跌幅加劇，盤中重挫8.75%，最低跌到每英兩4,099.17美元，較1月下旬的歷史新高算來，已回檔接近24%，符合落入熊市（空頭市場）的定義，後來跌幅收斂至0.8%，報每英兩4,441美元。

自中東衝突爆發以來能源價格飆升，降低了聯準會（Fed）和其他央行短期內降息的可能性。這對黃金構成不利因素，黃金上周重挫10%，寫下自1983年以來最大單周跌幅。

上周末，川普向伊朗發出最後通牒，限伊朗在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗的發電廠。

伊朗回應說，如果電廠遭到襲擊，將「徹底」封鎖荷莫茲海峽，並將中東地區所有屬於以色列和美國的能源、海水淡化廠等基礎設施列為打擊對象。川普23日則說，美伊之間進行了良好且富有成效的對話，他已下令美軍對伊朗電廠及能源基礎設施的一切軍事打擊行動延後五天。

法國巴黎銀行大宗商品策略總監威爾森（David Wilson）表示 ，黃金對當前總體經濟衝擊的反應有明顯的市場先例，如果回顧之前三次經濟衝擊周期，即2008年、2020年和2022年，隨著市場對消息做出反應，黃金最初都會下跌，投資人通常會拋售資產以持有美元。他還補充說，這三次衝擊之後，金價都出現持續上漲。

黃金的14天相對強弱指數（RSI）繼續下跌至30以下，一些交易人士認為該水準顯示黃金已經被超賣。美國政府上周五公布的周度數據顯示，截至3月17日為止，避險基金和其他大型投機者將黃金淨多頭部位增至七周以來的最高水準。

一些專家仍對黃金的長期前景抱持樂觀態度，但也認為，金價與兩個月前相比，不再一路順風。黃金過去一年表現強勁，也意味著其目前的交易表現和股市等風險資產更為相似。金價去年漲幅超過60%，且這波漲勢一直持續到今年初。

金融市場 基礎設施 黃金

延伸閱讀

美股早盤／川普宣布暫緩攻擊伊朗電廠...四大指數齊揚 道瓊漲逾800點

川普對伊朗下最後通牒 亞股收盤盡墨

金價崩了！盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

走勢最令人費解的避險資產 中東戰爭風險升高 金價今竟又大跌

相關新聞

就算美伊立即停火…國際油氣缺口太大 市場回穩需4個月

經濟學人雜誌廿二日報導，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。這場戰爭帶來的能源後座力，恐將拖延到北半球冬季。

隨川普TACO…國際金價跌勢大幅收斂 站回4,441美元

國際金價23日盤中重挫超過8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，單日跌幅大幅收斂至僅跌0.8%，顯然川普是再次演出TACO的戲碼。雖然TACO的程度相對輕微，但仍然對金融市場帶來一次大驚喜。

經濟學人推算美伊停火情境 油氣市場回穩…要四個月

中東戰事至今已邁入第四周，英國經濟學人雜誌指出，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

俄最大油港暫停原油出口

路透引述知情人士報導，俄羅斯最大石油出口樞紐遭無人機攻擊後，22日起暫停出口原油與燃料。此時正值伊朗關閉荷莫茲海峽導致全球油料供應短缺。

最大工會爭取到連三年加薪逾5% 日本央行升息 又見苗頭

日本最大工會團體日本勞動組合總連合會（連合）表示，該工會成員連續第三年爭取到平均加薪逾5%，這個結果可能促使央行未來數月再次升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。