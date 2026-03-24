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韓AI新創洽購萬顆超微晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓人工智慧（AI）新創公司Upstage正和超微（AMD）洽談採購後者1萬顆最新款AI加速器，這也將是南韓引進大規模運算資源計畫的一環。

Upstage執行長金成勳23日在香港舉行的米爾肯研究所（Milken Institute）全球投資人研討會的場邊，接受彭博電視專訪時表示，上周他在首爾會見超微執行長蘇姿丰，討論了MI355加速器的採購事宜。他說：「韓國目前擁有大量輝達（NVIDIA）晶片，但我們希望分散來源，採用其他晶片，納入包括超微在內的其他產品。」

南韓政府正為挑選國家級AI基礎模型而舉辦一場被形容為「AI魷魚遊戲」的競賽，當局期盼這場比賽能加速創新、強化本土AI產業，終極目標是發展本土的開源模型。而Upstage正是四支參賽公司之一。

金成勳表示，Upstage目前正準備在今年夏季的下一回合競賽中，推出約2,000億參數的大型語言模型（LLM）。

韓國 蘇姿丰 南韓

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