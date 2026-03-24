波克夏投資東京海上控股

波克夏公司（Berkshire Hathaway）將投資新安東京海上產險母公司、日本保險業者東京海上控股2,874億日圓（18億美元），提高對日本市場曝險。

根據23日公布的聲明，波克夏旗下National Indemnity公司將發動策略投資，取得東京海上2.49%股權，兩家公司將就再保險和併購等全球投資展開合作。波克夏將買進東京海上持有的18億美元庫藏股，東京海上隨後將買回相同數量的現有股票。如果波克夏要加碼買進東京海上股票，可能在公開市場上出手。

波克夏表示，不會提高持股比重至9.9%以上，除非獲得東京海上董事會批准。東京海上發言人伊豆充浩表示，這項合作關係將持續十年，波克夏和東京海上在頭五年將無法與競爭對手簽署類似協議。

東京海上是日本最大房地產和災害保險公司，持有新安東京海上產險逾半數股權，該產險公司另一個大股東是裕隆集團。東京海上集團社長小池昌洋說：「我們很榮幸與在全球名列前茅的投資公司波克夏建立策略合作關係，波克夏企業文化及價值觀和我們很契合。敲定這項策略合作關係，象徵朝透過整合兩家公司優勢，發展保險事業和持續創造價值跨進一大步。」

波克夏保險事業副董事長詹恩（Ajit Jain）則說：「東京海上有強大承保品牌和優秀管理團隊，我們預期這項策略合作關係，將為兩家公司創造難以抗拒的長期機會。」

投資東京海上是波克夏約六年前揭露已投資日本大型商社以來，在日本採取的最新舉措，顯示該公司渴望在日本蓬勃發展的保險事業分一杯羹。日本保險市場對外國企業吸引力日益增加，KKR、阿波羅全球管理（Apollo）和其他大型國際企業已先後採取行動，在日本壽險市場拓展事業版圖。

有「股神」之稱的巴菲特2025年年底正式卸下波克夏執行長一職，交棒給亞伯（Greg Abel）。亞伯已承諾保留協助巴菲特把波克夏打造成1兆美元企業集團的原則與價值觀，並暗示支持長期持有日本商社股票，藉此化解這些公司高層憂慮。

波克夏也推動在日本籌資，去年底透過發行日圓計價債券籌措逾2,100億日圓，是2019年以來首度重返日圓債券市場。