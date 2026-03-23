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美股早盤／川普宣布暫緩攻擊伊朗電廠...四大指數齊揚 道瓊漲逾800點
川普23日表示，美國已與伊朗進行建設性對談，將暫緩攻擊該國發電廠和能源設施。此話給予投資人覺得，先前推升油價並引發全球經濟衰退疑慮中東衝突，有接近尾聲的希望，激勵美股23日早盤四大指數齊揚。
道瓊工業指數23日早盤漲829點，或108%；標普500指數漲1.4%，那斯達克指數漲1.6%；費城半導體揚升2.3%；台積電ADR漲1.6%。
川普表示延後攻擊五天後，西德州中級原油（WTI）期貨跌逾7%至每桶90美元左右；布蘭特原油期貨也下挫逾8%至每桶102美元。
國際金價23日盤中重挫逾8%，但在川普宣稱延後攻擊伊朗後，跌幅大幅收斂至0.8%。
川普在Truth Social發文表示，「我很高興地報告，美國和伊朗過去兩天已就中東敵對行動、全面且徹底的解決方案，進行非常良好且具建設性的對話」，「相關對話將在本周持續進行，我已指示國防部暫緩對伊朗發電廠與能源基礎設施的任何軍事打擊，為期五天，並視後續會談進展而定」。
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