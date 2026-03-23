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川普稱暫緩攻擊伊朗能源設施 歐股應聲回彈、油價下挫
美國總統川普（Donald Trump）稱與伊朗進行了「非常良好」的對話，並下令暫停打擊伊朗能源基礎設施後，國際油價今天大幅下挫，歐洲股市則回彈。
法新社報導，川普的發文引發市場急劇轉向，今天稍早國際油價原本上漲約1%，隨後一度重摔多達14%。
格林威治標準時間11時45分左右，國際指標布倫特北海原油（Brent North Sea）下跌6.7%，每桶報104.70美元。
美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WestTexas Intermediate）下挫6.9%，每桶報91.41美元，稍早則曾突破每桶100美元大關。
川普與伊朗領袖針對關鍵荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）互放狠話，導致歐洲股市稍早下跌約2.5%，在川普發文後，歐股走勢回彈。
接近中午時分，法蘭克福股市反彈1.5%，巴黎股市上漲1%，倫敦FTSE 100指數則受能源巨擘英國石油公司（BP）與殼牌（Shell）股價重挫拖累而持平。
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