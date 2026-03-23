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伊朗媒體：未與川普談判 油價跌幅縮小
美國總統川普23日宣布，與伊朗進行建設性對談後，決定延後攻擊該國發電廠和能源設施。但伊朗媒體隨後表示，該國未與川普談判。
伊朗半官方的法斯通訊社（Fars），引述資深安全官員表示，該國未與川普直接或間接談判，並說川普退縮，是因為聽到伊朗放話，要鎖定所有亞洲西部的發電廠，並說伊朗繼續捍衛國家。
川普表示延後攻擊五天後，布蘭特原油價格一度暴跌15%，但伊朗方面回應出爐後，油價跌幅隨之縮小。
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