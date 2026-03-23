伊朗媒體：未與川普談判 油價跌幅縮小

國際金價今天盤中重挫超過8%，摜破每英兩4,100美元，全數吐回今年以來的漲幅，而且從1月下旬的歷史新高算來，已經回檔接近24%，正式陷入「熊市」（空頭市場），原因是中東戰爭推升通膨風險，導致市場對央行升息的預期升溫。

2026-03-23 15:40