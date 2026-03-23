中東戰火推升燃油成本 泰航擬調漲票價最高15%

中東衝突推升航空燃油價格，使泰國國際航空公司（Thai Airways）營運成本大幅增加，目前正準備向泰國民航局申請調高燃油附加費，預計整體機票平均價格將調漲10%至15%，以因應成本壓力。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國國際航空執行長猜・安西里（Chai Eamsiri）表示，航空燃油價格已從中東衝突前的每桶約80美元（約新台幣2570元）飆升至220美元，若戰事持續至5月底，最糟糕情況可能進一步攀升至240美元。

泰航正準備向泰國民航局申請調高燃油附加費。猜・安西里指出，若獲批准，將在提高附加費的同時適度降低基礎票價，使整體票價漲幅控制在10%至15%之間。他強調，此次調整反映實際成本壓力，「並非投機性的漲價」。

另外，成本上升也已影響市場需求。與去年同期相比，4月將登場的潑水節假期訂票量有所下降，尤其是前往歐洲與澳洲的長途航線。

猜・安西里指出，目前尚未出現大規模退票，但部分旅客已選擇延後訂票，觀望局勢發展，此外，為了因應市場變化，泰航已採取動態定價策略，減少低價票供應。

另一方面，泰國國立發展管理學院（NIDA）最新民調顯示，民眾對政府確保能源供應的能力信心不足。在1310名受訪者中，有44.28%表示不相信石油儲備與額外供應能維持穩定。

調查也指出，若燃料短缺持續，部分民眾可能取消潑水節期間的出遊計畫。

俗稱潑水節的佛曆新年宋干節（Songkran）預計4月13日至15日登場，是一年一度的重要旅遊旺季。