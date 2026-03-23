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川普對伊朗下最後通牒 亞股收盤盡墨

中央社／ 香港23日綜合外電報導
美國總統川普揚言，若伊朗不在48小時內開放荷莫茲海峽，美方就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，德黑蘭也放話若電廠遇襲，將採對等報復行動。受此消息衝擊，亞股今天收盤盡墨。歐新社
美國總統川普揚言，若伊朗不在48小時內開放荷莫茲海峽，美方就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，德黑蘭也放話若電廠遇襲，將採對等報復行動。受此消息衝擊，亞股今天收盤盡墨。歐新社

美國總統川普揚言，若伊朗不在48小時內開放荷莫茲海峽，美方就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，德黑蘭也放話若電廠遇襲，將採對等報復行動。受此消息衝擊，亞股今天收盤盡墨。

法新社報導，隨著伊朗戰爭進入第4週且未見止息跡象，國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（FatihBirol）警告說，全球正面臨數十年來最嚴峻的能源危機，並指出該危機對全球經濟構成「重大威脅」。

觀察家擔心，通膨壓力升高可能迫使各國央行升息；肥料運輸受阻也引發全球糧食安全疑慮。

川普（Donald Trump）20日表示考慮縮減軍事行動後，隔天隨即對伊朗下達最後通牒，稱德黑蘭若不在48小時內全面開放關鍵石油要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），美國就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，且會從最大的電廠開始。荷莫茲海峽目前仍處於關閉狀態。

據報導，川普所稱48小時期限預計於華府美東時間23日晚間截止。

伊朗警告說，若川普兌現他提出的威脅，荷莫茲海峽將會「完全關閉」。

掌握龐大實權的伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也放話，若德黑蘭設施遇襲，將摧毀中東地區重要基礎設施、沒有轉圜餘地，並表示這將促使油價「長期」上漲。

美國與伊朗針對荷莫茲海峽互相發出威脅，加劇股市震盪。亞股今天收盤盡墨，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收低。

國際油價盤中飆漲逾2%，布蘭特原油漲破每桶113美元，西德州中級原油也漲破100美元。

墨爾本券商激石集團（Pepperstone Group）研究主管魏斯頓（Chris Weston）表示：「事態發展和川普總統的下一步，尤其在衝突進一步升高的情形下，將對本週稍晚到月底、甚至本季底的市場產生重大影響。」

外界預期借款成本將會升高，拖累不孳息的黃金資產價格大跌。國際金價連續8天走低，上週寫下1983年來最大單週跌幅。

金價今天在每盎司4350美元徘徊，從1月底觸及的近5600美元歷史新高大幅回落。

國際油價 伊朗戰爭 軍事行動

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