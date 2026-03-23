中東局勢衝擊能源 新加坡與澳洲合作穩供油氣

中東衝突牽動全球能源供應與價格波動，新加坡與澳洲今天發表聯合聲明，強調雙方將確保柴油等石油產品及液化天然氣等必需品穩定流通；一旦發生可能影響能源貿易的中斷情形，雙方將即時通報並進行協商。

新加坡總理黃循財與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）今天發表聯合聲明，雙方將提升能源供應韌性，包括深化區域合作、加速推動再生能源轉型、排除不合理的進出口限制，並維持貿易暢通；兩國致力強化能源安全，確保柴油等石油產品及液化天然氣等必需品穩定流通；一旦發生可能影響能源貿易的中斷情形，雙方將即時通報並進行協商。

根據新加坡與澳洲去年10月達成「全面戰略夥伴關係」，雙方將加速就「基本物資貿易協議」展開談判，並探討未來達成具法律拘束力的可行方案，包括在可能發生供應中斷時，事先通報或進行磋商等安排。

新加坡與澳洲去年建交60週年，黃循財當時接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，談及雙邊合作指出，新加坡與澳洲在安全、自由貿易及維護以規則為基礎的國際秩序等重大議題上，有著非常相似的利益與立場，「我們的關鍵戰略利益是一致的，使我們成為很自然的朋友與夥伴」。

熟悉東南亞經貿事務的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，隨著全球環境變得不穩定，燃料供應中斷與價格波動的情況也更頻繁，新加坡為全球最大船舶加油樞紐之一，例如運抵新加坡的高硫船用燃料油自中東戰事以來，價格上漲超過40%；在此情況下，各國也更積極分散風險，尋求相對穩定的能源安全合作夥伴。

伊朗戰事持續，許多液化天然氣（LNG）在戰前已裝船、最後一批LNG船將抵目的地後，波斯灣液化天然氣供應恐在10天內下滑，各國可能感受到斷供影響。

新加坡約95%的發電依賴天然氣，而這些天然氣需從海外進口。為保障新加坡能源安全，主管能源與科技事務的新加坡人力部長陳詩龍日前表示，新加坡約一半的天然氣是從東南亞周邊區域輸送至新加坡，這部分不會受到影響；同時分散液化天然氣的進口來源，不過度依賴中東。新加坡的LNG進口商擁有全球供應來源組合，例如美國與澳洲，能夠替代來自中東的貨源。