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波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

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波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為波克夏董事長巴菲特。美聯社
圖為波克夏董事長巴菲特。美聯社

波克夏公司（Berkshire Hathaway）將投資日本保險業者東京海上控股2,874億日圓（18億美元，新台幣578億元），大幅提高對日本市場曝險。

根據23日公布的聲明，波克夏旗下National Indemnity公司將發動策略投資，取得東京海上控股2.49%股權，兩家公司將就再保險和併購展開合作。東京海上控股將向波克夏出售庫藏股，波克夏不會提高持股比重至9.9%以上，除非獲得東京海上控股董事會批准。

東京海上控股是新安東京海上產險母公司，持股比重為50.18%。投資東京海上控股是波克夏六年前揭露已投資日本大型商社以來，波克夏在日本採取的最新舉措。波克夏董事長巴菲特曾在年度致股東信中表示，波克夏希望「逐步提高」日本五大商社持股比重。

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