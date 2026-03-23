菲律賓油價翻倍運將示威連連 台商憂影響社會穩定

自中東衝突升溫以來，菲律賓國內油價翻倍。一個運輸組織上週發動接連2天全國罷駛，另有2個駕駛團體宣布將於本週跟進示威，已有台商擔憂示威頻仍將影響社會穩定。

「運將、乘客及車站聯合會」（Manibela）今天召開記者會，宣布將於26日至27日發動2天全國性罷駛抗議，號稱將有近50萬輛公共交通工具參與，包括吉普尼、多元計程車、貨車、摩托計程車等。

吉普尼是菲律賓極為普遍的公共交通工具，外型像加長型的軍用吉普車，多以柴油為燃料。自中東衝突於2月底升溫以來，菲律賓柴油價格已由每公升不到60披索，攀升至逾110披索。

Manibela主席瓦布威納（Mar Valbuena）表示，油價上漲已導致公共運輸司機收入嚴重不足，辛苦開車8小時，只能帶回150披索（約新台幣80元），一家人都在挨餓。

瓦布威納質疑，中東地區的石油通常需時一個月才能運到菲律賓，但在中東衝突「第一枚飛彈落下的隔天」，國內油價就應聲上漲，顯示石油公司在發戰爭財。

他呼籲政府，即使暫時無法全面調升基本車資，也應檢討其他現行制度，包括廢除「石油產業自由化法」，恢復油價管制，並取消石油產品的加值稅與消費稅，以抑制油價漲幅。

「全國吉普尼司機及業者聯合會」（PISTON）已於上週連續2天舉行罷駛示威；「憂心運輸組織聯盟」（ACTO）則於今天接力罷駛。

除了Manibela之外，「反對油價上漲聯盟」（No toOil Price Hike Coalition）也已宣布將於26日至27日發動示威。

自中東衝突於2月底升溫以來，菲律賓油價翻倍，能源部今天宣布，油價明天將再次上揚。

奎松省（Quezon）離島巴納龍干（Patnanungan），地方首長納提維達（Claire Larita-Natividad）日前透過臉書宣布，為節約燃油，從22日起的5天期間，島上發電廠每天只運作16小時，從下午4時到次日早上8時。

示威遍地開花，有台商開始擔憂，運輸中斷不但影響民眾通勤，也可能衝擊民生物資供應鏈，若社會不滿情緒繼續積累，恐對治安與穩定帶來挑戰。

有關油品消費稅，總統府馬拉坎南宮說明，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）雖有意立即調降，但因相關措施涉及精密計算，法案仍在國會審議，尚未送交總統簽署。

另一方面，小馬可仕早前宣布的運將現金補助措施，正逐步從大馬尼拉地區擴大至外省。此外，政府正籌組「危機委員會」，以確保在中東衝突影響下，食品與石油供應維持穩定。

為緩解油品供應壓力，能源部已暫時准許銷售價格較低、但污染度較重的歐盟二期（Euro II）標準燃料。