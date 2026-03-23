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黃仁勳信心喊話...戰後中東會更穩定 輝達「百分百」會留在以色列
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期表示，伊朗戰事擴大使員工憂慮升溫，但他堅稱，該公司將繼續在以色列拓展業務。
黃仁勳在「All-In Podcast」19日播出的節目中，說明數千名輝達員工與其家人的處境。他說，「我好幾次被問到，是否仍考慮在以色列布局？我們百分之百會在以色列，百分百支持在那裡的家人，也百分之百會留在中東地區」。
輝達此時正試圖安撫員工和投資人，表示該地區的戰爭，並未改變公司長期承諾。
黃仁勳也在節目中指出，他相信美國開戰有其理由，也認為戰爭結束後，中東將會比以往更穩定。
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