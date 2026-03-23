快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

提款金額有限...伊朗發行「1000萬」面額新鈔 通膨下僅值200多台幣

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗民眾7日在德黑蘭購物。歐新社
伊朗民眾7日在德黑蘭購物。歐新社

英國「每日電訊報」21日引述金融時報報導，由於戰爭和通貨膨脹飆升，主要生活必需品價格飛漲，伊朗已發行面額1000萬里亞爾的紙鈔。

該款鈔票會是伊朗發行的最高面額紙鈔，價值約7.6美元（約台幣243元）。伊朗中央銀行說，此舉將確保民眾獲得現金，但據報導，當地銀行目前允許民眾提款的金額有限。

由於伊朗與美國和以色列的戰爭擾亂供應鏈和基礎設施，麵包和牛奶等主食價格進一步飆升。從宏觀角度來看，「1000萬里亞爾」仍微不足道。總部在倫敦的波斯語衛星電視台「伊朗國際」稱，去年夏天，由於麵粉短缺和黑市價格，麵包師傅已被迫將一片扁麵包「Sangak」價格提高到10萬里亞爾以上。

此後伊朗通膨率進一步提高，不過當地的生活必需品價格相關數據難有可靠來源。伊朗統計機構的數據顯示，上個月年通膨率為47.5%，其中食品和飲料價格上漲105%。

德黑蘭正試圖將紙幣面額砍掉四個零。依照新方案，1000萬里亞爾將只值1000里亞爾。這也將納入新鈔設計的一部分，新鈔上數字只有前四位數字會用粗體字標示，角落則會顯示「1000」。

英國 新鈔 美國

延伸閱讀

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

伊朗戰爭衝擊經濟 英國擬召開緊急會議

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣 專家：真正難關在戰後

美股期指開盤後激烈多空拉鋸、原油急漲後轉跌 川普與伊朗互相烙狠話

相關新聞

金價崩了！盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

國際金價今天盤中重挫超過8%，摜破每英兩4,100美元，全數吐回今年以來的漲幅，而且從1月下旬的歷史新高算來，已經回檔接近24%，正式陷入「熊市」（空頭市場），原因是中東戰爭推升通膨風險，導致市場對央行升息的預期升溫。

提款金額有限...伊朗發行「1000萬」面額新鈔 通膨下僅值200多台幣

英國「每日電訊報」21日引述金融時報報導，由於戰爭和通貨膨脹飆升，主要生活必需品價格飛漲，伊朗已發行面額1000萬里亞爾的紙鈔。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

上周會見蘇姿丰 韓AI新創Upstage證實洽購萬顆AMD晶片

南韓人工智慧（AI）新創公司 Upstage 正和超微（AMD）洽談採購 1 萬顆最新款AI 加速器，這也將是南韓引進大規模運算資源計畫的一環。

Meta祖克柏也在瘋「養龍蝦」？傳打造個人AI代理 幫他執行CEO工作

Meta首席執行長祖克柏正在打造一個「CEO AI代理工具」，以便協助他執行工作，而且他希望該公司的每個人最終都擁有自己的個人化AI助手。

倒數兩周定生死！企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

隨著美伊互相威脅要讓戰爭情勢升級，企業高層目前看法是，川普政府剩下約兩周的期限必須重新開放荷莫茲海峽，否則企業將被迫假設衝突至少會持續到年中，並衝擊全球經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。