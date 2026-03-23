為減緩中東戰爭衝擊 印尼擬節省47億美元

印尼政府表示，印尼正在規劃最高80兆印尼盾（約47億美元、新台幣1522億元）的節省措施，以減緩中東戰爭帶來的經濟衝擊。

法新社報導，美國與以色列聯手對伊朗發動打擊，以及

德黑蘭對波斯灣國家採取報復性行動，導致全球油價攀升，印尼也在考慮實施各項節能措施，包括讓政府與特定公部門員工每週遠端辦公一天。

在上週錄製的一場訪問中，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）被問到這個人口超過2億8400萬、長年大幅補貼燃料的國家，是否可能調整預算優先項目的問題。

曾任將軍的普拉伯沃表示，印尼政府正在「竭盡所能」削減成本，主要是透過減少能源消耗，並提升以太陽能為主的再生能源產量。

總統發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）在訪問中指出，政府正尋求節省80兆印尼盾。印尼總統府今天向法新社證實這個數字。不過，普拉塞蒂歐沒有詳細說明資金來源。

印尼政府再度強調，普拉伯沃主打的免費供餐計畫仍不受影響。這項計畫的2026年預算規模達197億美元。此外，印尼政府也堅定維持燃料補貼政策，目前補貼消費者約30%到40%的成本，占預算總額的約15%。

這些措施是普拉伯沃實現經濟目標的一部分，即透過公共支出，將經濟成長率從去年的5.1%提高到2029年的8%。