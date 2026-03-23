快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

為減緩中東戰爭衝擊 印尼擬節省47億美元

中央社／ 雅加達23日綜合外電報導

印尼政府表示，印尼正在規劃最高80兆印尼盾（約47億美元、新台幣1522億元）的節省措施，以減緩中東戰爭帶來的經濟衝擊。

法新社報導，美國與以色列聯手對伊朗發動打擊，以及

德黑蘭對波斯灣國家採取報復性行動，導致全球油價攀升，印尼也在考慮實施各項節能措施，包括讓政府與特定公部門員工每週遠端辦公一天。

在上週錄製的一場訪問中，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）被問到這個人口超過2億8400萬、長年大幅補貼燃料的國家，是否可能調整預算優先項目的問題。

曾任將軍的普拉伯沃表示，印尼政府正在「竭盡所能」削減成本，主要是透過減少能源消耗，並提升以太陽能為主的再生能源產量。

總統發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）在訪問中指出，政府正尋求節省80兆印尼盾。印尼總統府今天向法新社證實這個數字。不過，普拉塞蒂歐沒有詳細說明資金來源。

印尼政府再度強調，普拉伯沃主打的免費供餐計畫仍不受影響。這項計畫的2026年預算規模達197億美元。此外，印尼政府也堅定維持燃料補貼政策，目前補貼消費者約30%到40%的成本，占預算總額的約15%。

這些措施是普拉伯沃實現經濟目標的一部分，即透過公共支出，將經濟成長率從去年的5.1%提高到2029年的8%。

普拉伯沃 再生能源 以色列

延伸閱讀

印尼總統訪日 擬強化合作對沖大陸影響力

中東戰爭第23天／以軍將擴大對真主黨地面行動 最新發展一次看

伊朗戰爭衝擊經濟 英國擬召開緊急會議

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

相關新聞

金價崩了！盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

國際金價今天盤中重挫超過8%，摜破每英兩4,100美元，全數吐回今年以來的漲幅，而且從1月下旬的歷史新高算來，已經回檔接近24%，正式陷入「熊市」（空頭市場），原因是中東戰爭推升通膨風險，導致市場對央行升息的預期升溫。

提款金額有限...伊朗發行「1000萬」面額新鈔 通膨下僅值200多台幣

英國「每日電訊報」21日引述金融時報報導，由於戰爭和通貨膨脹飆升，主要生活必需品價格飛漲，伊朗已發行面額1000萬里亞爾的紙鈔。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

上周會見蘇姿丰 韓AI新創Upstage證實洽購萬顆AMD晶片

南韓人工智慧（AI）新創公司 Upstage 正和超微（AMD）洽談採購 1 萬顆最新款AI 加速器，這也將是南韓引進大規模運算資源計畫的一環。

Meta祖克柏也在瘋「養龍蝦」？傳打造個人AI代理 幫他執行CEO工作

Meta首席執行長祖克柏正在打造一個「CEO AI代理工具」，以便協助他執行工作，而且他希望該公司的每個人最終都擁有自己的個人化AI助手。

倒數兩周定生死！企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

隨著美伊互相威脅要讓戰爭情勢升級，企業高層目前看法是，川普政府剩下約兩周的期限必須重新開放荷莫茲海峽，否則企業將被迫假設衝突至少會持續到年中，並衝擊全球經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。