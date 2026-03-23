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中東戰火未歇、避險情緒升溫 日韓股收盤重挫

中央社／ 東京23日綜合外電報導
中東戰火持續升溫，避險拋售情緒蔓延，加上市場擔憂通膨與經濟放緩，日股和韓股今天收盤雙雙重挫。(歐新社)
中東戰火持續升溫，避險拋售情緒蔓延，加上市場擔憂通膨與經濟放緩，日股和韓股今天收盤雙雙重挫。(歐新社)

中東戰火持續升溫，避險拋售情緒蔓延，加上市場擔憂通膨與經濟放緩，日股和韓股今天收盤雙雙重挫。

日股基準日經225指數挫跌1857.04點或3.48%，收51515.49點

東證股價指數下跌122.96點或3.41%，收3486.44點。

韓國股市基準股價指數KOSPI指數下挫375.45點或6.49%，收5405.75點。盤中一度重挫6.4%，創下自3月9日以來最大跌幅；期貨大跌一度觸發交易所暫停程式交易。晶片巨頭三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）領跌基準指數，盤中低點跌幅均超過6%。

韓國 日股 股價指數

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