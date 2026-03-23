倒數兩周定生死！企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

隨著美伊互相威脅要讓戰爭情勢升級，企業高層目前看法是，川普政府剩下約兩周的期限必須重新開放荷莫茲海峽，否則企業將被迫假設衝突至少會持續到年中，並衝擊全球經濟。

上述所說兩周期限，是美國財經網站CNBC與企業財務長和大宗商品市場專家、市場分析公司Again Capital創辦合夥人基爾達夫（John Kilduff）談話後所得出的結論。

一位能源公司財務長表示，目前推衍三種可能情況，第一是荷莫茲海峽在3月底前重新開放，第二是接近年中才恢復通行，第三則是最壞情況，持續關閉到年底。但他坦言，目前難以判斷哪種情境最可能發生，因此管理團隊只能擔心「最糟情況」。

非能源產業的財務長也表達類似憂慮。一位科技公司財務長指出，即使公司不直接承受油價成本，仍會受到間接影響，包括憂心消費需求。

基爾達夫表示，能源公司董事會的預測情境與市場交易人士的預期一致，也就是認為3月底必須重新開放，也就是「大約兩周後」。

他說，目前正處於關鍵觀察期，「如果到4月1日之後，情況仍拖延至年中，那將進入下一階段的重新定價，我認為西德州（WTI）油價將遠高於100美元，並開始出現供應短缺的疑慮，尤其是在亞洲。」

儘管從日本到美國釋出戰略石油儲備，以及美國每日可釋出超過100萬桶原油的能力，有助於緩解供應恐慌，類似俄烏戰爭後的情況，但基爾達夫表示，「缺口實在太大」，難以長期奏效。

他說：「這是每日1,000萬至1,200萬桶的供應缺口……幾乎無法克服。沒有任何政策工具可以抵銷這個缺口。」

因此他認為，市場應關注4月1日之後的情勢，「如果沒有解決方案、沒有計畫，甚至看不到重新開放海峽的希望，那就會演變成能源危機」。

他預測，到年中時，印度、日本與南韓等地將出現能源短缺，這些國家將不得不限制工業生產，以節省能源，「只為維持基本供電」。如果美國政府與軍方在4月1日前仍無明確對策，「能源衝擊即將到來」。

基爾達夫認為，目前WTI油價在100美元附近受到壓制、布蘭特原油維持在105至110美元區間，是因為市場仍預期局勢可能迅速解決。

但如果衝突持續超過兩周，油價可能大幅重新定價。不過他表示，與1970年代相比，高油價對美國經濟的衝擊較小，因為美國自身產量強勁，且經濟對能源的依賴程度下降。此外，美國進口石油主要來自加拿大，而委內瑞拉重油也適合美國墨西哥灣沿岸煉油廠加工。

即使荷姆茲海峽問題獲得解決，由於中東多國減產、設施受損，油價仍可能長期包含更高的風險溢價。例如卡達能源公司執行長透露，伊朗攻擊導致卡達17%的液化天然氣出口能力受損，完全修復可能需要三至五年。

Kilduff 表示，若美國或以色列進一步攻擊伊朗石油出口設施，伊朗可能採取不對稱報復，攻擊周邊國家的能源基礎設施，例如阿聯等較容易攻擊的目標。

即使局勢降溫，油價回到60至70美元區間的難度也會提高，因為基本面與風險環境仍偏緊張。