走勢最令人費解的避險資產 中東戰爭風險升高 金價今竟又大跌

隨著中東戰爭進入第四周，美國和伊朗又互嗆發動新一波攻擊，黃金價格周一竟然重挫，幾乎回吐今年來全部漲幅。

金價一度暴跌3.8%，觸及每英兩4,320.30美元附近，較去年底的收盤價相去不到 1 美元。金價已連續八個交易日下跌，且剛創下自 1983 年以來最大的單周跌幅。

在所有資產中，黃金最近走勢最令人費解。過去每逢地緣政治緊張，黃金通常會因投資人尋求避險而增值，但這次情況顯然不同。

1.金價最大風險在於央行利率風險轉向升息

衝突爆發以來，飆漲的油價推升了通膨風險，並降低了美國聯準會（Fed）及其他央行短期內降息的可能性。對於不計息的黃金而言，這是一大利空。

StoneX 市場分析師拉扎札達（Fawad Razaqzada）指出，黃金通常在地緣政治衝突期間表現良好。但與美債情況類似，投資人目前正苦於應付一個事實：央行可能升息以控制油價引發的通膨，而這可能會對黃金相對於美元等貨幣的漲勢構成利空。

他說：「黃金受到美元走強和殖利率攀升的壓制，更甚於從避險資金流中獲得支撐。我認為黃金最終仍會走強，但油價衝擊的影響力實在太大，即使是黃金也無法忽視。」

2. 因先前大漲，金價如今和風險資產無異

黃金過去一年表現強勁，也意味著其目前的交易表現其實和股市等風險資產更為相似。金價去年漲幅超過 60%，且這波漲勢一直持續到 2026 年初。

SoFi 投資策略主管湯瑪斯（Liz Thomas）說：「市場普遍出現避險心理，而從去年底到今年初，黃金表現得更像是一種投機資產。現在的情況，就像是所有先前表現優異的資產，都因為表現太好而遭到懲罰。」

湯瑪斯說：「一旦投資人心中產生恐懼，我認為他們就會開始拋售那些表現突出的資產，黃金正屬於這一類。我確實認為各國央行與法人機構對黃金仍有穩定的需求，但這並不代表短期內不會波動，因為散戶已經進場，且透過 ETF 的交易活動也非常頻繁。」

金價之所以下跌，另一部分原因來自於強制賣壓，因為投資人需要資金來彌補投資組合中其他資產的虧損。

3. 短期內已具體反彈條件

Capital.com 分析師羅達（Kyle Rodda）表示，基於技術面因素，「黃金短期內已具備反彈條件」。他指出，主要得看「川普是否會落實打擊伊朗發電廠的威脅」。

金價14 日相對強弱指數（RSI）已跌破 30，部分交易員認為此水準顯示已陷入超賣。上周五公布的美國政府周報顯示，截至 3 月 17 日，避險基金及其他大型投機客的黃金淨多單部位已增至七周來最高。

黃金現貨價格周一在新加坡時間上午 9:00 大跌 3.3%，至每英兩 4,343.40 美元。白銀下跌 3.4%，至 65.61 美元。白金和鈀金也雙雙走低。