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有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

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日韓股分別慘崩6.4%和4.8% 邁入第四周的戰爭風險有增無減

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓Kospi指數一度大跌6.4%。歐新社
南韓Kospi指數一度大跌6.4%。歐新社

隨中東局勢加劇惡化，日本和南韓股市周一早盤大跌。美國總統川普對伊朗發出兩天期限的最後通牒，要求重新開放荷莫茲海峽，否則將轟炸對方的發電廠將面臨轟炸，投資人憂心邁入這場邁入第四周的戰爭將中斷中東的石油供貨。

南韓Kospi指數一度大跌6.4%，創下 3 月 9 日以來最大跌幅，韓國交易所（KRX）也因期貨暴跌而一度啟動程序交易暫停機制。權值股三星電子和SK 海力士領跌，跌幅均超過 5%。

日經 225 指數一度大跌4.8%，涵蓋範圍更廣的東證指數（Topix）則重挫 2.7%。由於日本金融市場上周五適逢國定假日休市，今天補跌追趕全球基準指數的跌幅。

在東證指數中，以電子股和銀行股跌幅最重；而在日經指數中，日產汽車和和IHI表現最差。

東海東京情報首席全球策略師平川昇二說：「市場普遍認為伊朗戰爭將會轉為持久戰，這使得科技股等對總經經濟敏感的類股容易面臨拋售。」

平川說，若油價攀升至每桶 130 美元，美國升息的機率更大，這對日股而言將是額外的利空。不過他也提到，許多下跌風險已反映在股價中，因此日股本周可能有機會反彈。

原油價格周一震盪，最初一度上漲 1.9%，隨後反轉下跌近 1.8%，交易價格落在每桶 112 美元左右。標準普爾 500 指數期貨同樣波動劇烈，隨後下跌 0.4%。

Miller Tabak 首席市場策略師馬雷（Matt Maley）受訪時說：「這場戰爭是否收手，並非川普一人能決定。不確定性大幅飆升。即使投資人不拋售，他們也不會進場買進。在缺乏買盤的情況下，市場將陷入真空。」

原油價格 川普 三星電子

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