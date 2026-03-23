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川普促伊朗48小時內重啟荷莫茲海峽 油價上漲

中央社／ 東京23日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普對伊朗發出最後通牒，要求在48小時內開放荷莫茲海峽，否則將面臨能源基礎設施遭摧毀的後果，同時以色列警告戰爭還將持續幾週後，國際油價今天早盤走高。

法新社報導，格林威治時間22時00分開盤不久後，美國基準原油期貨合約西德州中級原油（West TexasIntermediate）5月交割價上漲1.8%，飆破每桶100美元，隨後才略為回落。

北海布倫特原油（Brent North Sea）5月交割價也有類似漲幅，來到每桶113.44美元，隨後在開盤約45分鐘後，滑落到每桶111美元左右。

2月27日，在美以對伊朗展開攻擊的前一天，兩者價格分別為每桶67.02美元與72.48美元。

隨著戰爭進入第4週，川普與德黑蘭當局相互發出威脅，美國總統要求重新開放遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。全球約有20%的石油與天然氣運輸行經這條海峽，如今航運受阻導致通過這條狹窄水道的所有石油運輸陷入停擺，國際油價隨之攀升。

川普21日深夜在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，如果德黑蘭沒有在48小時內全面重新開放荷莫茲海峽，美軍將「打擊並摧毀」伊朗的發電廠，「從最大的一座開始」。根據他發文的時間點，48小時後就是格林威治時間23日23時44分（台北時間24日7時44分）。

法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗軍方回應時表示，將鎖定「美國與該地區政權」的能源與海水淡化基礎設施發動攻擊。

與此同時，以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）昨天表示，他的部隊正在擴大對伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的地面行動，並警告這可能是一場曠日廢時的行動。

他說：「我們現在正在按照有組織的計畫，準備推進具針對性的地面行動與打擊。」

為了報復美以軍事行動，伊朗對華府盟國的基礎設施發動飛彈與無人機攻擊，特別是能源目標，同時也對波斯灣地區的船隻出手，並明確威脅冒險進入海峽的船隻。

川普 國際油價 美國

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