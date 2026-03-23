美股期指開盤後激烈多空拉鋸、原油急漲後轉跌 川普與伊朗互相烙狠話

美股期貨指數在周一盤初多空拉鋸，油價同樣波動劇烈，反映投資人面臨另一個動盪交易日。隨著伊朗衝突進入第四周且沒有任何降溫跡象，市場情緒持續承受壓力。

在台北時間今天（23日）清晨約7時左右，標普500指數期貨下跌0.05%，此前一度跌逾0.8%又收復跌勢、急拉翻紅；那斯達克100期貨跌0.11%、道瓊期指在平盤附近。

期貨合約顯示亞洲股市可能下跌，追隨上周五美股的跌勢。澳洲10年期公債延續跌勢，基準債券殖利率周一上升13個基點。

油價劇烈波動，布蘭特原油期貨盤中跌0.2%，報每桶111.94美元，此前開盤後一度竄升1.4%至每桶113.76美元，隨後又急跌逾1.7%，稍後跌幅收斂。

西德州原油期貨盤中跌0.38%，至每桶97.86美元，此前一度衝破100美元關卡，後又回落。

在其他商品方面，黃金在創下40多年來最大單周跌幅後，今天一度反彈近1%，但稍後又回跌，報每英兩4,486.53美元。

美元兌多數主要貨幣小幅走強，其中對風險較敏感的澳幣與墨西哥披索表現最為疲弱。

美國總統川普於周六晚間向伊朗發出48小時最後通牒，要求重新開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗的發電廠，該期限將於紐約時間周一晚間到期。

伊朗則回應表示，若遭到攻擊，將無限期關閉荷莫茲水道；伊朗則回應，如果若燃料與能源設施遭攻擊，將鎖定「該地區所有屬於美國及以色列政權的能源、資訊科技及海水淡化基礎設施」做為打擊目標。

自2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，全球基準布蘭特原油價格仍已上漲超過50%。衝突未見緩和跡象，主要石油製品市場的漲幅甚至超過原油本身。這可能引發新一波全球通膨，並為從大宗商品到股票與債券的金融市場帶來動盪。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley在訪問中表示：「是否從這場戰爭退讓，並非完全由川普單方面決定。過去三周不確定性持續增加，如今更大幅升高。即使投資人沒有拋售，他們也不會進場買進——當市場缺乏買盤時，就會形成真空。」

美伊戰爭重創全球市場，上周股市與債市同步下跌。美國公債已連續第三周下跌，使殖利率升至數月高點。短天期公債領跌，上周2年期公債殖利率上升18個基點至3.90%，此前歐洲債市也出現拋售，因投資人預期利率將維持較高水準。

美股上周五跌勢加劇，標普500指數收跌1.5%，因交易人士開始預期，隨著油價可能帶來新一波通膨衝擊，聯準會今年可能轉向升息。市場也預期日本、歐洲與英國央行可能採取類似行動，儘管戰爭同時削弱全球經濟成長前景。

在上周五收盤後，川普於社群媒體表示，正考慮縮減在伊朗的軍事行動，並稱美國「非常接近」達成目標，暗示可能尋求降溫局勢。然而，他隨後威脅轟炸發電廠，而伊朗也誓言報復，顯示停火進展有限。

ANZ集團策略師在報告中指出：「言詞上大幅升級，可能在市場開盤時引發進一步的避險情緒，因為全球能源供應可能長期受干擾的前景，愈來愈難被忽視。」