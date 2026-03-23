本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普對伊朗發出最後通牒，要求重新開放荷莫茲海峽，德黑蘭當局則威脅採取進一步報復行動，油價周一再度應聲上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

1. 布蘭特原油先漲後跌

布蘭特原油周一開盤上漲 1.5%，至每桶 113.90 美元，西德州原油則突破 100 美元大關，隨後布蘭特原油轉跌至每桶 111 美元附近，西德州原油則接近 98 美元。川普表示，伊朗必須在 48 小時內「全面開放」水道，否則伊朗的發電廠將遭轟炸。對此，德黑蘭警告，若燃料與能源基礎設施遭到打擊，將鎖定「美國與以色列政權在該地區的所有能源、資訊科技及海水淡化設施」進行攻擊，並「全面」封鎖海峽。

芝加哥 Karobaar Capital LP 投資長庫希德（Haris Khurshid）說：「下一次真正的走勢需要實質性的進展，而非僅止於升級對抗的言論。」他說：「在價格開始大幅波動之前，可能需要看到航運或保險領域出現更廣泛的問題。」

2. 中東情勢最新

兩枚伊朗彈道飛彈避開了以色列的防空系統，造成約 115 人受傷。

美國財政商長貝森特在NBC受訪時表示，川普將「採取一切必要措施」來達成其既定目標。此外，德黑蘭當局試圖對美英位於迪亞哥加西亞（Diego Garcia）軍事基地的攻擊行動，顯示武器實力已超越外界先前對伊朗的認知。

3. 美股四大指數上周五收黑 台積ADR重挫2.8% 金銀重摔

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美國股市和債市20日雙雙大跌。標準普爾 500 指數期貨周一開盤下跌，隨後跌幅收斂至平盤上下。

美股三大指數上周五全面下挫，一連四周收黑。道瓊工業指數下跌近450點；那斯達克指數跌2%，較最近高峰回落近10%；標普500指數也較歷史高點下跌了近7%。

費城半導體指數和台積電ADR則分別大跌2.5%和2.8%。台積電ADR較台北交易溢價14.2%。

美國正加派三艘軍艦和新一批海軍陸戰隊前往中東，外界揣測美國準備奪取哈格島。市場日益憂心衝突拉長，也讓這場史上規模最大的石油供應中斷危機拖得更久。布蘭特原油期貨已連續五周上漲，20日收在每桶112.19美元。

金價卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。道瓊市場數據顯示，Comex交投最熱絡的黃金4月期貨20日跌0.7%，收每英兩4,574.90美元；全周跌幅達9.5%，是2011年9月23日來交易最熱絡合約周線最大跌幅。3月迄今金價已跌12.8%。

白銀價格同步下挫，5月期貨20日跌2.2%，收在每英兩69.66美元，周線跌幅超過14%。

4. 馬斯克晶片製造計畫啟動 喊讓台積電等 IC 巨擘變成「小蝦米」

全球首富馬斯克21日正式宣布，啟動「Terafab」晶片製造計畫，將在德州奧斯汀建造晶圓廠，生產供機器人、人工智慧（AI）及太空資料中心使用的晶片，目標是每年生產至少1兆瓩（terawatt）的運算能力，號稱或許會讓台積電（2330）、三星電子及英特爾等晶片巨擘看來就像「小蝦米」。

5. 軟銀資料中心動土 5,000億美元 AI 園區落腳俄亥俄州

軟銀集團（SoftBank）準備在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的專案。執行長孫正義宣稱，投資規模高達5,000億美元。

由孫正義和能源部長萊特陪同，商務部長盧特尼克20日在工地現場說：「我們將進行全美規模最大的營建工程。」

這項計畫規模之大，連科技巨人都相形見絀。這座資料中心園區的用電容量達10 GW（百萬瓩），若非全球最大，也是數一數二。

軟銀計劃在美國能源部原有的鈾濃縮廠舊址興建這座AI運算園區，並輔以價值約330億美元的天然氣發電。

軟銀預計資料中心計畫的第一階段將包含約800千瓩（MW）的電力規模，耗資300億至400億美元，並於2028年初完工。