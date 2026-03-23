快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

鮑爾讚揚Fed前主席伏克爾 強調央行獨立性與誠信密不可分

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

屢遭美國總統川普批評的聯準會（Fed）主席鮑爾，21日讚揚Fed前主席伏克爾（Paul Volcker）的政策成就，強調央行的獨立性與誠信密不可分。

鮑爾21日獲得美國公共行政學會頒發的「伏克爾公共誠信獎」，他在預錄的致辭影片中稱讚這位前輩，在任職期間展現了勇氣與正直，「伏克爾樹立了所有公職人員都應效仿的典範。他的行動提醒我們，獨立性和誠信密不可分，我們需要獨立性，做正確的事，也需要誠信，明智地利用這種獨立性」，「我們每個人最終都會希望自己在回顧人生時，能確知自己做過的事是正確的」。

川普重返白宮，已不斷猛烈批評Fed，認為Fed降息的速度太慢。

司法部更以Fed總部翻修成本超支為由，對鮑爾啟動刑事調查，成為鮑爾與白宮的最新衝突點。

在聯邦法官駁回司法部對鮑爾發出兩張證人傳票後，哥倫比亞特區檢察官皮洛表示她將上訴，川普也再度攻擊鮑爾是個「極度無能、可能不老實的傢伙」。鮑爾上周表示，他計劃5月卸任主席之後，繼續留在Fed，至少待到司法部的調查完成。

聯準會 川普 美國

延伸閱讀

經濟日報社論／中東戰爭推高油價 Fed挑戰嚴峻

暗藏鷹聲…Fed利率按兵不動 但沒排除升息

鮑爾不忍了！首度表態未確認就續任…反擊川普人事布局

川普施壓鮑爾 危險試探制度界線

相關新聞

中東出發的運輸船恐在十天後驟止…全球 LNG 瀕臨供應懸崖

從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

能源震撼 投資人繫緊安全帶

美國總統川普持續對伊朗戰事釋出訊號混亂的訊息，國際股市本周將繼續受到能源震撼與油價震盪干擾，各國公布的採購經理人指數（PMI）數據將顯露景氣受衝擊程度，法人機構建議股市投資人須繫緊安全帶，為市場更激烈的動盪預作準備。

Anthropic 調查：比起失業 人工智慧幻覺引發用戶擔憂

人工智慧（AI）新創公司Anthropic最新用戶調查揭露，比起失業，用戶更擔心AI幻覺（hallucinations）導致結果出錯。

鮑爾讚揚Fed前主席伏克爾 強調央行獨立性與誠信密不可分

屢遭美國總統川普批評的聯準會（Fed）主席鮑爾，21日讚揚Fed前主席伏克爾（Paul Volcker）的政策成就，強調央行的獨立性與誠信密不可分。

提升企業競爭力 SK 海力士推韓英雙語職場

南韓記憶體晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）計劃在部分部門試行「英文優先」政策，營造日常工作的雙語環境，以強化全球競爭力，當前最重要的AI部門自然成了先行導入的對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。