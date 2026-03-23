鮑爾讚揚Fed前主席伏克爾 強調央行獨立性與誠信密不可分

屢遭美國總統川普批評的聯準會（Fed）主席鮑爾，21日讚揚Fed前主席伏克爾（Paul Volcker）的政策成就，強調央行的獨立性與誠信密不可分。

鮑爾21日獲得美國公共行政學會頒發的「伏克爾公共誠信獎」，他在預錄的致辭影片中稱讚這位前輩，在任職期間展現了勇氣與正直，「伏克爾樹立了所有公職人員都應效仿的典範。他的行動提醒我們，獨立性和誠信密不可分，我們需要獨立性，做正確的事，也需要誠信，明智地利用這種獨立性」，「我們每個人最終都會希望自己在回顧人生時，能確知自己做過的事是正確的」。

川普重返白宮，已不斷猛烈批評Fed，認為Fed降息的速度太慢。

司法部更以Fed總部翻修成本超支為由，對鮑爾啟動刑事調查，成為鮑爾與白宮的最新衝突點。

在聯邦法官駁回司法部對鮑爾發出兩張證人傳票後，哥倫比亞特區檢察官皮洛表示她將上訴，川普也再度攻擊鮑爾是個「極度無能、可能不老實的傢伙」。鮑爾上周表示，他計劃5月卸任主席之後，繼續留在Fed，至少待到司法部的調查完成。