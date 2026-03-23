聽新聞
0:00 / 0:00
鮑爾讚揚Fed前主席伏克爾 強調央行獨立性與誠信密不可分
屢遭美國總統川普批評的聯準會（Fed）主席鮑爾，21日讚揚Fed前主席伏克爾（Paul Volcker）的政策成就，強調央行的獨立性與誠信密不可分。
鮑爾21日獲得美國公共行政學會頒發的「伏克爾公共誠信獎」，他在預錄的致辭影片中稱讚這位前輩，在任職期間展現了勇氣與正直，「伏克爾樹立了所有公職人員都應效仿的典範。他的行動提醒我們，獨立性和誠信密不可分，我們需要獨立性，做正確的事，也需要誠信，明智地利用這種獨立性」，「我們每個人最終都會希望自己在回顧人生時，能確知自己做過的事是正確的」。
川普重返白宮，已不斷猛烈批評Fed，認為Fed降息的速度太慢。
司法部更以Fed總部翻修成本超支為由，對鮑爾啟動刑事調查，成為鮑爾與白宮的最新衝突點。
在聯邦法官駁回司法部對鮑爾發出兩張證人傳票後，哥倫比亞特區檢察官皮洛表示她將上訴，川普也再度攻擊鮑爾是個「極度無能、可能不老實的傢伙」。鮑爾上周表示，他計劃5月卸任主席之後，繼續留在Fed，至少待到司法部的調查完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。