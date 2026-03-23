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提升企業競爭力 SK 海力士推韓英雙語職場

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

南韓記憶體晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）計劃在部分部門試行「英文優先」政策，營造日常工作的雙語環境，以強化全球競爭力，當前最重要的AI部門自然成了先行導入的對象。

南韓媒體報導，SK海力士的AI基礎設施團隊最近向成員發布了指南，要求電郵應以韓文和英文共同撰寫。此外，團隊名稱將改為英文，並逐步推動工作系統的英語化，連主管會議中也建議大家使用英文名稱。　

產業分析師指出，如今半導體企業逐漸轉型為與全球客戶協作才是重點的結構，建立以英語為基礎的工作環境，也因而成為競爭力的關鍵。

SK海力士表示，這項計畫主要針對與海外客戶接觸頻繁的團隊，這是在全球協作極其頻繁的AI基礎設施團隊中，強化英語使用環境的措施。AI基礎設施團隊是負責監督AI記憶體與下一代產品規劃的核心單位，尤其是被認為是與輝達（NVIDIA）等大客戶接觸最密切的部門。這項措施很可能延伸至其他團隊。　

綜觀南韓半導體產業，採用以英語為核心的工作文化已成趨勢。三星集團最近也發布相關指南，要求國內外關係企業間的文件必須以英文撰寫。

輝達 基礎設施 競爭力

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