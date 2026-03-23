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能源震撼 投資人繫緊安全帶

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國總統川普持續對伊朗戰事釋出訊號混亂的訊息，國際股市本周將繼續受到能源震撼與油價震盪干擾，各國公布的採購經理人指數（PMI）數據將顯露景氣受衝擊程度，法人機構建議股市投資人須繫緊安全帶，為市場更激烈的動盪預作準備。

彭博彙整的分析師預測顯示，各國3月製造業與服務業PMI都將下滑，顯示全球經濟將同步走弱。此外，目前中東戰爭將於何時結束及對油價影響殊不確定，導致股市何時觸底將難以判定。

華爾街仍可能持續動盪一段時間。北方信託財富管理公司投資長傅利曼指出，戰爭持續愈久，戰爭與基礎設施遭到破壞的範圍愈廣，油價居高不下的風險就愈高。

美國銀行（BofA）策略師團隊指出，歷史經驗顯示供給面帶動的油價飆漲將傷害股市，且若停滯性通膨議題再起，央行將無法輕易用放鬆信用來擺脫經濟減緩，建議投資人更聚焦於跟景氣循環關聯較密切的大型價值股，例如銀行、能源、金屬與礦業類，這些類股可能比成長股更能挺住。

但其他專家主張不應忽略大型科技股。「科技七雄」最近受創後，輝達、亞馬遜與微軟的本益比高於標普500指數整體平均的程度已縮小，且預料科技巨擘的獲利成長仍強，預估今年將成長近20%。

景氣循環 亞馬遜 彭博

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