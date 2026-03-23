沃爾瑪擴大實施電子標籤

美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）正在推廣電子價格標籤，以取代傳統紙質標籤，計劃今年底前在全美各門市全面實施。在供應鏈衝擊和通膨居高不下時代，電子標籤的快速便捷可望提升門市銷售效率，但也引發國會議員擔心，業者可能乘機漲價，損害消費者利益。

俄亥俄州西切斯特市的沃爾瑪門市電子產品部門主管貝利估計，數位貨架標籤使其花在定價的時間減少75%，可挪出更多時間幫助顧客。她並表示，DSL也使該公司的Spark送貨司機更容易找到商品。

大型超市克羅格（Kroger）也已開始試行這項技術，該公司發言人表示：「電子貨架標籤確保顧客在貨架上就能看到清晰準確的價格，使購物更便利 。」他說，數位標籤還能減少每周更新紙質標籤的時間，使員工有更多時間服務顧客。

貝利承認消費者對於這項改變可能心存疑慮，但她駁斥外界對動態定價（surge pricing，或稱高需求定價）的擔憂， 「他們不習慣看到電子標籤，以為是漲價，實際上只是簡化流程」。

曾擔任Sam's Club和沃爾瑪主管的零售顧問班內迪特也說， 「當零售商安裝一種可使價格在幾分鐘內變動的技術，顧客當然會想知道商家如何使用這項技術」。他指出，在食品雜貨店裡，信任非常脆弱，因為顧客每周都會追蹤價格，人們會注意到價格的細微變化。在通膨、關稅和更廣泛的經濟壓力下，現在消費者對價格尤其敏感。

但批評人士認為，電子價格標籤是「通往『動態定價』的大門」。有些國會議員對DSL持否定態度，新墨西哥州民主黨參議員盧漢提出《禁止雜貨店哄抬物價法案》，其中一項監管機制是禁止面積超過1萬平方呎的食品雜貨店使用DSL，但遑論沃爾瑪Supercenter的面積可達20萬平方呎，即使是規模較小的社區超市，面積也往往遠超過1萬平方呎。