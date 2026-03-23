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BTS 經濟學效益驚人 鄰近主要超商營收大增逾五倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓偶像天團防彈少年團暌違近四年首次舉辦演唱會，吸引逾10萬名粉絲進場觀看。（歐新社）
南韓偶像天團防彈少年團暌違近四年首次舉辦演唱會，吸引逾10萬名粉絲進場觀看。（歐新社）

南韓偶像天團防彈少年團BTS）暌違近四年首次舉辦演唱會，吸引逾10萬名粉絲進場觀看，帶動附近零售商和餐廳營業額激增，證明「BTS經濟學」振興經濟的效果。

BTS七名團員21日在景福宮前舉辦因為兵役休團多年後的首場演唱會，與數萬名來自南韓和海外的粉絲一起合唱。

經紀公司HYBE表示，「基於門票銷售和南韓三大電信商的數據，參與光化門廣場演唱會的粉絲估計高達10.4萬人」。

韓聯社報導，這個人潮數字低於原先估計的26萬人，但遠高過警方預估的約4.2萬人。這場演唱會也透過串流平台Netflix向全球約190國直播。

Netflix無劇本系列與體育內容副總裁雷吉（Brandon Riegg）20日表示，我們期待21日的BTS演唱會「將是一場前所未見的盛會」，「我想，憑藉著我們與南韓製作方的合作承諾，未來將會有更多舉辦其他現場活動的機會」。

光化門附近的BBQ炸雞清溪廣場分店，在演唱會當天湧入逾650名顧客，比一周前增加逾一倍，營業額則成長158%。

分析顯示，當天光顧的顧客超過80%都是外國客，凸顯出演唱會影響力。

銷售成長最顯著的則是便利商店。CU便利商店鄰近光化門的十家門市，營收周比成長了270.9%，鄰近主要道路的三家門市更躍增547.8%。

銷售商品也為了BTS演唱會特別準備，最暢銷產品前四名都是BTS的專輯，第五名則是演唱會手燈所需的四入四號電池。

另一家超商業者GS25最靠近演唱會會場的門市銷售也激增378.4%。由於許多粉絲長時間在戶外等候，暖暖包、行動店員和電池等實用商品銷售激增。外國旅客購買增加也帶動交通卡銷售大增。

附近百貨公司同樣也湧入大量BTS粉絲。新世界百貨公司總店20日剛開設首家與HYPE合作的官方快閃店，外國旅客銷售激增216%。樂天百貨上周（13至19日）銷售較去年同期增長1.5倍；外國旅客銷售成長145%，是去年同期的逾兩倍。

BTS 便利商店 防彈少年團

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