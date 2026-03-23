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外國旅客搶購美妝、生活雜貨、時尚商品 南韓掀 Ol-Da-Mu 熱潮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
外國遊客到南韓旅遊時，喜愛前往美妝零售商Olive Young、生活雜貨店Daiso及時尚品牌Musinsa購物，掀起「Ol-Da-Mu」熱潮。（路透）
外國遊客到南韓旅遊時，喜愛前往美妝零售商Olive Young、生活雜貨店Daiso及時尚品牌Musinsa購物，掀起「Ol-Da-Mu」熱潮。（路透）

外國遊客到南韓旅遊時，喜愛前往美妝零售商Olive Young、生活雜貨店Daiso及時尚品牌Musinsa購物，掀起「Ol-Da-Mu」熱潮，使這三家業者崛起為零售新勢力。隨著訪韓的外國觀光客人數創新高，這些零售業者正加速搶攻商機，拓展版圖。

訪韓外國遊客的消費型態已改變，相較於過去的熱愛逛免稅店，現在遊客都前往販售南韓美妝、南韓時尚及划算家庭用品的當地零售通路。Olive Young去年來自外國客戶的銷售額成長53%，Musinsa去年來自實體商店外國客戶的銷售也增加85%，Daiso明洞和弘大店去年的海外信用卡支出增長60%。

此外，南韓的棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。寢具店密集的巷弄裡，商店內外傳來的中文與日文對話，甚至多過韓文，這裡的顧客多為來自台、港等華語地區的旅客，

寢具店老闆宋龍錫（音譯）表示，「許多人專程從台灣來買棉被，有的會透過網路下單」，「如果沒有台灣顧客，我們恐怕經營不下去」。

外國觀光客主要尋找功能性的棉被。過去，高保暖的超細纖維棉被，或可在夏季降低體溫的涼感材質棉被，最受關注；如今需求擴大至抗敏、防靜電等更多依功能和用途區分的產品。此外，隨著觀光客需求增加，棉被真空壓縮包裝等客製化服務也同步擴展。

對韓製棉被的偏好，也和對原產地的觀感有關。部分華語地區的年輕族群受反中情緒影響，排斥陸製產品，轉而尋求被視為品質與信賴度相對較高的韓製商品。台灣寢具製造有限且高度仰賴進口，韓製商品逐漸成為替代選項。

海外民眾日益認為韓製棉被具有高性價比，尤其是網民。美國亞馬遜等全球電商平台上，韓製棉被和寢具已發展為獨立商品類別，並吸引來自北美與歐洲等西方市場的購買評價。

除棉被外，蕎麥枕等機能枕頭也受到歡迎。防彈少年團（BTS）成員柾國使用後，這款枕頭便在粉絲間傳開。

另外，韓式傳統棉紗巾、搓澡巾、阿嬤風的碎花背心，以及鋁製鍋具等大受歡迎。除作為紀念品外，體驗韓國日常文化的需求升溫，加上價格實惠且滿意度高，都是帶動消費的因素。

南韓 棉被

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