中東出發的運輸船恐在十天後驟止…全球 LNG 瀕臨供應懸崖

從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。

此外，目前國際油價現貨行情遠高於布蘭特期貨價，凸顯原油供應危機可能比表面更加嚴峻。

英國金融時報（FT）報導，許多消費國感受到的天然氣供應短缺痛苦，可能才剛開始。獨立船運經紀商Affinity的分析顯示，許多在卡達與阿聯裝載LNG的運輸船，在中東戰事開打、荷莫茲海峽實質封閉前，就已出航駛往目的地，這些供應預定未來十天陸續抵港，之後可能驟止，且卡達與阿聯的LNG設施，已遭伊朗攻擊而停止出貨。

船舶追蹤數據顯示，只有一船來自波灣的LNG按時運抵亞洲，六批LNG將按時運抵歐洲。亞洲以巴基斯坦最為脆弱，去年99%的LNG進口量來自卡達，目前兩處LNG進口站的業務量只有正常水準的六分之一，月底之前將無氣可送。

亞洲東北亞LNG現貨基準價格，從開戰以來已翻倍，達到每百萬英國熱量單位（MMBtu）22.732美元。由於租船費用提高，且航程拉長，使運輸成本也上漲。

台灣也處境困難，政府正加緊尋求替代LNG供源。經濟部表示，4月底前都不用擔憂LNG供給，但大西洋委員會全球能源中心專家Kevin Li表示，由於電力需求通常在夏季激增，若荷莫茲海峽依然關閉，「能源嚴重短缺」的可能性將提高。貿易商表示，中國大陸與日本也可能搶購一些LNG現貨。

另一方面，中東開戰以來，布蘭特油價已大漲50%，但現貨油價漲更多，因為亞洲煉油業者搶購現貨。期貨與現貨油價之所以脫鉤，部分是因為美國企圖壓低期貨價格。換言之，全球經濟承受的通膨壓力，遠比期貨油價所顯示的水準更為沉重，且正在對各國央行與川普政府蓄積更重的壓力。