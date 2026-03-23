快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

中東出發的運輸船恐在十天後驟止…全球 LNG 瀕臨供應懸崖

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。美聯社
從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。美聯社

從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。

此外，目前國際油價現貨行情遠高於布蘭特期貨價，凸顯原油供應危機可能比表面更加嚴峻。

英國金融時報（FT）報導，許多消費國感受到的天然氣供應短缺痛苦，可能才剛開始。獨立船運經紀商Affinity的分析顯示，許多在卡達與阿聯裝載LNG的運輸船，在中東戰事開打、荷莫茲海峽實質封閉前，就已出航駛往目的地，這些供應預定未來十天陸續抵港，之後可能驟止，且卡達與阿聯的LNG設施，已遭伊朗攻擊而停止出貨。

船舶追蹤數據顯示，只有一船來自波灣的LNG按時運抵亞洲，六批LNG將按時運抵歐洲。亞洲以巴基斯坦最為脆弱，去年99%的LNG進口量來自卡達，目前兩處LNG進口站的業務量只有正常水準的六分之一，月底之前將無氣可送。

亞洲東北亞LNG現貨基準價格，從開戰以來已翻倍，達到每百萬英國熱量單位（MMBtu）22.732美元。由於租船費用提高，且航程拉長，使運輸成本也上漲。

台灣也處境困難，政府正加緊尋求替代LNG供源。經濟部表示，4月底前都不用擔憂LNG供給，但大西洋委員會全球能源中心專家Kevin Li表示，由於電力需求通常在夏季激增，若荷莫茲海峽依然關閉，「能源嚴重短缺」的可能性將提高。貿易商表示，中國大陸與日本也可能搶購一些LNG現貨。

另一方面，中東開戰以來，布蘭特油價已大漲50%，但現貨油價漲更多，因為亞洲煉油業者搶購現貨。期貨與現貨油價之所以脫鉤，部分是因為美國企圖壓低期貨價格。換言之，全球經濟承受的通膨壓力，遠比期貨油價所顯示的水準更為沉重，且正在對各國央行與川普政府蓄積更重的壓力。

油價 全球經濟 電力需求

延伸閱讀

現貨油價遠高於布蘭特期貨價 凸顯油供危機比表面更嚴峻

伊朗打能源毀滅戰 油價恐慌式暴衝

卡達最大液化天然氣廠區遭炸 政院強調「我國能源供應無虞」

氦氣飆漲 經部：國內供應穩定

相關新聞

中東出發的運輸船恐在十天後驟止…全球 LNG 瀕臨供應懸崖

從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

能源震撼 投資人繫緊安全帶

美國總統川普持續對伊朗戰事釋出訊號混亂的訊息，國際股市本周將繼續受到能源震撼與油價震盪干擾，各國公布的採購經理人指數（PMI）數據將顯露景氣受衝擊程度，法人機構建議股市投資人須繫緊安全帶，為市場更激烈的動盪預作準備。

Anthropic 調查：比起失業 人工智慧幻覺引發用戶擔憂

人工智慧（AI）新創公司Anthropic最新用戶調查揭露，比起失業，用戶更擔心AI幻覺（hallucinations）導致結果出錯。

鮑爾讚揚Fed前主席伏克爾 強調央行獨立性與誠信密不可分

屢遭美國總統川普批評的聯準會（Fed）主席鮑爾，21日讚揚Fed前主席伏克爾（Paul Volcker）的政策成就，強調央行的獨立性與誠信密不可分。

提升企業競爭力 SK 海力士推韓英雙語職場

南韓記憶體晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）計劃在部分部門試行「英文優先」政策，營造日常工作的雙語環境，以強化全球競爭力，當前最重要的AI部門自然成了先行導入的對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。