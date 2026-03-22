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油價飆升衝擊民生 菲總統籲同舟共濟度難關

中央社／ 馬尼拉22日專電

中東局勢緊張持續推升油價，在菲律賓運輸業者接連示威、農產品價格預料上揚之際，總統小馬可仕強調已推出多項紓困措施，呼籲民眾發揮同舟共濟精神，挺過難關。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在臉書發表影片說，當前情勢正是菲律賓人展現同舟共濟精神的時刻，每個人都可盡一份力量，例如自身節約或幫助他人，而且不要散播假訊息，以免徒增社會紛擾。

自從中東衝突升溫以來，菲律賓國內油價已接近翻倍，民眾怨聲載道。小馬可仕表示理解民眾處境，特別是運輸業者，並重申政府已推出現金補助與補貼措施。

小馬可仕也表示，電力供應充足，蔬菜及白米價格穩定，政府正向友好國家洽談石油供應，特定捷運線也有折扣價。

菲律賓運將組織「全國吉普尼司機及業者聯合會」（PISTON）已接連於19日及20日舉行全國罷駛示威，要求政府批准調升基本車資、擴大燃油補助，以及恢復油價管制。

另一支運將團體「憂心運輸組織聯盟」（ACTO）今天也宣布，將於明天發動全國性罷駛，強調油價漲幅已令吉普尼運將難以出車。

吉普尼是菲律賓極為普遍的公共交通工具，外型像加長型的軍用吉普車。

另一方面，菲律賓「自由農民合作社聯合會」（FFFC）全國經理蒙蒂梅耶（Raul Montemayor）在dzBB廣播節目中警告，油價高漲波及肥料價格，將導致下一波耕作成本上揚，迫使農民調整作物價格或是少用肥料，但少用肥料將導致收成減少。

小馬可仕18日下令暫緩調漲公共運輸車資，意在減輕大眾交通負擔，但卻引發公共運輸業者不滿。

為紓解油價衝擊，菲律賓社會福利部、交通部與農業部都已開始分批向符合資格者發放現金補助，下週預料將再有21萬名吉普尼司機、外送員、多元計程車以及摩托計程車司機受惠。

農業部 小馬可仕 計程車司機

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