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為提升競爭力 SK海力士AI部門力推韓英雙語環境

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
SK海力士計劃在部分部門試行「雙語」政策，希望提升全球競爭力，最先導入新政策的當然是當紅炸子雞AI部門。 路透
SK海力士計劃在部分部門試行「雙語」政策，希望提升全球競爭力，最先導入新政策的當然是當紅炸子雞AI部門。 路透

南韓記憶體晶片巨擘SK海力士計劃在部分部門試行「雙語」政策，要求員工在日常工作中同時使用韓語和英語，以強化全球競爭力，當前最重要的AI部門自然成了先行導入的對象。

根據業界消息，SK海力士的AI基礎設施團隊最近向成員發布了指南，要求電郵應以韓文和英文共同撰寫。此外，團隊名稱將改為英文，並逐步推動工作系統的英語化，連主管會議中也建議大家使用英文名稱。　

產業分析師指出，如今半導體企業逐漸轉型為與全球客戶協作才是重點的結構，建立以英語為基礎的工作環境，也因而成為競爭力的關鍵。

SK海力士表示，這項計畫主要針對與海外客戶接觸頻繁的團隊，這是在全球協作極其頻繁的AI基礎設施團隊中，強化英語使用環境的措施。AI基礎設施團隊是負責監督AI記憶體與下一代產品規劃的核心單位，尤其是被認為是與輝達（Nvidia）等大客戶接觸最密切的部門。這項措施很可能延伸至其他團隊。　

綜觀南韓半導體產業，採用以英語為核心的工作文化已成趨勢。三星集團最近也發布相關指南，要求國內外關係企業間的文件必須以英文撰寫，尤其是三星電子、三星顯示器及三星生物等核心事業部門，目的是減少因翻譯造成的進度延誤與重複性工作，提高效率。

三星電子 基礎設施 南韓

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