相當罕見！改變記憶體業慣例 傳科技巨擘考慮簽長約

外媒指出，科技巨擘對記憶體的需求極為龐大，似乎願意承擔與三星電子和美光簽定長期合約的風險，這在記憶體業相當罕見。

科技媒體wccftech引述南韓媒體EBN報導，三星尋求與Google和微軟簽定長期合約，而且科技巨擘可能須支付大筆預付金，要是未能在三到五年內採購到承諾數量，將從預付金中扣款。但合約價格有波動空間，將與現貨市場連動。

EBN寫道，如果三星拿下這種合約，長期需求將有能見度，可以加速產能擴張。新合約的重要性在於是有約束力的長約，將改變記憶體業的慣例。在此之前，大規模的產能擴張，與需求變動脫鉤，導致該產業陷入周期性低潮。

wccftech指出，三星電子共同執行全永鉉先前已提出這種簽約模式。從商業角度看來，這種做法可以去除擴張產能的不確定性、並避免過度投資的風險。但這也表示未來多數的新增產業將用於AI產業，消費電子產業的短缺，可能無法在近期內改善，反而會拖得更久。