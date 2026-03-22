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伊朗戰事致油價漲 歐盟10國籲延長免費碳排配額
10個成員國呼籲歐盟應繼續給工業領域免費的碳排許可，以便於當前因美國、以色列對伊朗戰爭導致能源價格飆升下控制成本。
歐盟的排放權交易系統（ETS）是歐洲抑制溫室氣體排放的主要工具。在這項制度下，製造商、電力公司與航空公司等必須為每噸碳排取得或購買相應的排放配額。但歐盟正逐步削減ETS制度下提供產業的免費排放配額，從而強化減排誘因；在ETS制度下，各產業可排放的總量上限也會隨時間逐步下調。
路透社報導，歐盟各國領袖近日論辯修改歐盟碳市場的提案，核心出發點圍繞在因應能源價格上漲。
根據路透社掌握到的信件副本顯示，波蘭、奧地利、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、義大利、羅馬尼亞和斯洛伐克10國領袖，18日向歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）遞交聯名信，呼籲歐盟應繼續讓工業享有免費碳排配額，以降低碳排成本。
信中提及歐盟ETS時說：「我們認為，有必要徹底檢討ETS，以減輕對電價衝擊並降低碳定價波動風險，包括將ETS 1之下的歐盟免費配額發放期限延長至2034年以後。」
歐盟ETS於2005年上路，強制發電廠和工業領域購買許可來抵銷碳排，但製造業和能源密集型產業可獲得一些免費配額。
預計2028年登場的ETS 2，則將對供暖和運輸燃料的碳排定價，並將收入用於幫助家戶和企業投資電動汽車和節能改造。
以波蘭為例，國內電力仍有約一半依賴密集碳排型的燃煤，因此特別需要免費配額來控制成本。
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