瑞典專家示警化石燃料風險 促加速能源轉型提升韌性

瑞典永續發展專家高德曼接受中央社專訪時示警，進口化石能源只會越來越貴、越來越難取得，燃油和天然氣對台灣的風險極高；台灣必須加速再生能源建設腳步，以提高能源自給率以及韌性。

台灣目標在2050年達到淨零轉型，如何確保電力供給，重啟核能成為話題。瑞典「2030永續運輸協會」執行長高德曼（Mattias Goldmann）表示，樂見台灣的堅定決心，雖理解電子、高科技產業的電力需求，但「無化石」（fossil-free）勢在必行，但達成途徑是否包括核能，必須由台灣自己決定。

「這不僅是考量氣候變遷的急迫性」，高德曼強調，對台灣而言，燃油和天然氣風險極高，最差狀況是根本無法取得。化石能源無法再生，價格只會越來越高，更不用說現在中東衝突加劇油價飛漲。

高德曼強調，台灣和瑞典面對的挑戰類似，依賴任何一種能源來源都不足夠，而要維持生活方式跟產業發展，不能只依賴進口化石能源。台灣跟瑞典都不產油，因此必須轉向到成本逐年降低的太陽能、風電等再生能源，也能確保自主性以及能源韌性。

被問及中國若攻台，台灣可能遭遇的圍堵，高德曼則說，瑞典有不友好的巨鄰俄羅斯在門前，必須捫心自問「自己能做什麼」，台灣亦然，要去反思依賴進口化石能源的危險；就算是能夠自主發電的再生能源，台灣也須加快腳步建設基礎設施以及進口相關設備。

高德曼提醒，永遠不要浪費任何一個危機；油價飆高導致電動車銷售提升，消費者已做了決定，那各國政府就會開始思考，如何保護國民免於高油價的影響。

高德曼來台參與智慧城市展暨淨零城市展，對台灣將太陽能板放上屋頂的政策印象深刻，也看到台灣在離岸風電的機會。

他說，很遺憾在瑞典，離岸風電常被視為對漁業的威脅，但實際上，離岸風電場能提供魚苗養殖環境，風越大的區域、魚也越多，這在丹麥已有實例。

瑞典已除役7座核反應爐，目前仍有6座核反應爐運作中，政府正為設新核電廠展開討論。高德曼表示，瑞典對綠電的需求相當急迫，但新核電廠最快要到2040年才能運作，這遠比綠能科技發展來得慢；在他看來，核能安全和核廢處置成本，比再生能源更高。

高德曼以瑞典為例說明，再生能源包括陸域風電、離岸風電以及太陽能發電，這幾年就能具足提高供電。

談到再生能源成本較高的說法，高德曼表示，碳排造成的罹病率、死亡率是由醫院、社會承擔，此看不見的成本創造出「再生能源比化石燃料成本更高」的錯誤敘事。

高德曼20日在瑞典駐台代表任荷雅（HelenaReitberger）官邸，以「智慧和永續運輸：以瑞典轉型學習成功與錯誤」為題進行簡報，並接受中央社專訪。