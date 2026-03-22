澳洲稱燃油供應穩定 籲民眾理性應對無需搶購

針對伊朗戰爭對澳洲供應鏈造成的影響，澳洲能源部長波溫（ChrisBowen）今天表示，國內燃料供應仍屬穩健，目前暫無採取配給措施的相關計畫。

路透社報導，澳洲約9成燃料仰賴進口。隨著美國、以色列與伊朗的戰爭日益升溫影響，打亂供應鏈，澳洲境內部分地區出現燃料短缺問題。

波溫在電視訪問中引述昨天的數據指出，目前全澳的汽油庫存約可支應38天，柴油及航空燃油則各有30天儲備。他說，儘管有6批來自亞洲的油輪貨次遭到取消，但整體供應依然穩健。

波溫表示：「雖然正面對不確定性，但國內兩間煉油廠依然全力運作。如果有更多當然更好，但目前這兩間還在生產，而且進口船隻也在持續靠港。」

被問及政府是否考慮動用緊急權力進行燃料配給時，波溫說：「我們離那個階段還很遠。」

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）再次呼籲民眾，儘管部分鄉村地區出現燃料短缺，也不用急著搶購。根據官方逐字稿內容，艾班尼斯說：「大家應該理性的方式應對，我相信絕大多數澳洲人都會這麼做。」

艾班尼斯上週已宣布將推出更多措施來保障燃料供應，並任命澳洲能源管制局（Australian EnergyRegulator）前主管哈里斯（Anthea Harris）主掌全國燃料供應工作小組，專責因應短缺並改善國內燃料供應鏈韌性。