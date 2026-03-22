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ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

ChatGPT開發商OpenAI發言人今天在發給路透社的電子郵件聲明中表示，該公司將在未來幾週內，開始向美國所有使用ChatGPT免費版與Go版本的用戶顯示廣告。

科技媒體The Information率先報導此事。

廣告技術公司Criteo在本月初的聲明中表示，OpenAI 最近已將該公司整合至美國ChatGPT免費版和Go版本的廣告測試計畫中；Criteo主要提供廣告購買界面並協助優化精準投放。

根據The Information報導，Criteo一直在遊說廣告商投入5萬至10萬美元不等的廣告預算。

The Information補充指出，OpenAI也建議廣告主提供更多樣化的廣告文案與視覺素材，以提高廣告曝光率並改善成效。

路透社先前報導，隨著ChatGPT使用量激增，OpenAI一直在探索將廣告作為新的營收來源。

在生成式AI競爭日益激烈之際，該公司面臨運算基礎設施成本上升問題，因此尋求營收來源多角化。

美國 營收 發言人 ChatGPT

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