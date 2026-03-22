法檢懷疑馬斯克操弄深偽爭議 人為拉抬X估值

法國檢方今天表示，懷疑科技大亨馬斯克（Elon Musk）涉嫌在社群平台X助長情色深偽內容的爭議，藉此「人為」增加公司價值；他們已就此事聯繫美國當局。

這個社群媒體平台的Grok人工智慧聊天機器人，年初曾因生成未經同意的裸女與女孩影像而引發公憤。

巴黎檢察官辦公室證實了「世界報」（Le Monde）昨天的報導表示：「由Grok生成的色情深偽影像所引發的爭議，可能是故意製造的，目的是為了人為提升X和xAI兩家公司的價值。」

聲明補充道，此舉可能是為了「太空探索科技公司（SpaceX）與xAI合併後成立的新實體，預計2026年6月進行的上市計畫」而準備。

檢察官辦公室表示，已於17日與美國司法部以及美國證券管理委員會（SEC）取得聯繫，分享其擔憂。

X公司在法國的律師暫時無法發表評論。

馬斯克則是在X上以法文回覆法新社該則報導的連結，痛批法國檢察官「智力障礙」。

法國當局已在調查X平台，指控其演算法被用於干預法國政治，且Grok涉嫌散布否認納粹大屠殺的言論及色情深偽影像。