現貨油價遠高於布蘭特期貨價 凸顯油供危機比表面更嚴峻

中東開戰以來儘管布蘭特油價已大漲50%，但現貨油價其實上漲更多。由於亞洲煉油業者搶購現貨，中東阿曼基準油價上周已漲到每桶162美元以上，阿聯墨班原油也漲破145美元，顯示油供短缺的程度遠比期貨油價所顯示情況更為尖銳。

期貨與現貨油價之所以失聯，一部分是因為美國企圖壓低期貨價格。換言之全球經濟承受的通膨壓力，遠比期貨油價所顯示的水準更為沈重，且正在對各國央行與川普政府蓄積更重的壓力。

過去兩周布蘭特油價曾兩度直逼120美元，迫使美國不得不設法抑制油價漲勢。美國幾天前才宣布釋出戰略石油庫存，而財政部長貝森特上周四就表示美國可能考慮再次釋出石油庫存，並表示美國可能取消對交戰國伊朗的石油出口制裁。另外美國還取消對海上漂流的俄油取消制裁，貿易商甚至猜測美國政府可能儲干預期貨市場，儘管貝森特否認此事。

Crystol能源公司全球顧問魯赫表示，「美國幾乎已經耗盡所有辦法來阻止油價上漲，因此沒有多少招術可用」。

油價震撼可能愈來愈強。高盛與花旗上周表示，如果戰爭持續，期貨油價可能在未來幾周衝破2008年時所創下的每桶147.50美元頂峰。高盛估計每天來自波斯灣的原油量比戰前減少約1,700萬桶，國際能源總署（IEA）也形容這次的供給面震撼實屬空前。

油品供給吃緊的跡象俯拾皆是。貨櫃輪公司提高燃料附加費，而船用燃油價格激烈波動也使一些買家不願大量訂購油料。美國汽油價格直逼每加侖4美元，柴油價格已超過5美元；德國取暖用油由於價格太高，消費者現在只有在絕對需要時才購買，航空公司也因為飛機燃油太貴而取消一些航線。

歐洲首要卡車貨運業者Girteka物流公司執行長克夫坦表示，「能源價格變動幾乎立刻反映在營運成本上」，因為燃料成本占公司運輸成本約30%。

戰爭已進入第四周，迄今仍無緩解跡象。與伊朗高層密切接觸的人士表示，伊朗官員現在根本不願討論重開荷莫茲海峽議題。RBC資本市場公司分析師克羅夫特表示，「由於更多能源設施遭到攻擊，我們看不到能源危機有解跡象」

油供危機並已衝擊到多國的財政與金融面，日本與美國等諸多已開發國家已轉為增發短期公債，但這也造成短債殖利率勁升，使政府再融資的風險升高。