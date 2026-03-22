市場太過樂觀？ 美股盤後回神

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美股三大指數廿日全面下挫，一連四周收黑。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追蹤標普五百指數的指數股票型基金（ＥＴＦ）盤後又應聲上漲。

川普對伊朗說詞反覆，先是回絕了宣布停火之議，盤後又在社群媒體發文指出：「目前已非常接近達成目標，一面也考慮逐步縮減偉大的軍事行動。」

美伊開戰以來，標普五百指數雖較近日高點回檔，但尚未反映戰爭可能延長的利空。

儘管美國及其盟國無不設法重新開啟荷莫茲海峽，但分析師警告，因攻擊受損的油氣設施可能需要數月才能修復，且部分產能或許會永久喪失。

長年研究地緣政治和市場互動的分析師BCA Research首席策略師帕皮奇（Marko Papic）接受ＣＮＢＣ訪問時說：「如果川普總統打算拿下哈格島，且所有部署至少需要一個月才能到位，那麼今年極有可能出現經濟衰退。」在這種情境下，他估計美股可能至少下跌百分之廿。

華爾街也有人提醒，市場表現過於樂觀。摩根大通全球市場策略主管拉寇斯布賈斯本周將標普五百指數的今年目標水準，從七千五百點下修至七千二百點。他指出，石油危機可能對消費需求造成衝擊，進而大幅升高經濟衰退的風險。

不過，仍不乏有投資人預期戰爭會迅速落幕，美國銀行和德意志銀行在內的投銀都認為，川普極其看重的民調支持率處於低迷，代表華府可能會讓這場不得人心的戰爭降溫，以免共和黨在期中選舉丟失席次。此外，美股表現本身向來就是川普攬為政績的指標。