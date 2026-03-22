軟銀資料中心動土 5,000億美元 AI 園區落腳俄亥俄州

軟銀集團（SoftBank）準備在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的專案。執行長孫正義宣稱，投資規模高達5,000億美元。

由孫正義和能源部長萊特陪同，商務部長盧特尼克20日在工地現場說：「我們將進行全美規模最大的營建工程。」

這項計畫規模之大，連科技巨人都相形見絀。這座資料中心園區的用電容量達10 GW（百萬瓩），若非全球最大，也是數一數二。

軟銀計劃在美國能源部原有的鈾濃縮廠舊址興建這座AI運算園區，並輔以價值約330億美元的天然氣發電。

軟銀預計資料中心計畫的第一階段將包含約800千瓩（MW）的電力規模，耗資300億至400億美元，並於2028年初完工。

軟銀也說，目前已有21家公司有意願參與這項計畫，包括日立、Fujikura、三菱電機等。

14個月前，孫正義才和OpenAI執行長奧特曼和甲骨文（Oracle）創辦人艾里森承諾投入5,000億美元興建資料中心和AI基礎設施，這也是所謂「星際之門」（Stargate）投資案。

這項俄亥俄州的計畫，展現軟銀的野心已進一步壯大。孫正義說：「不是分散各處、耗時多年，而是在單一園區內實現5,000億美元的規模。」（軟銀目前也持續參與美國掛「星際之門」招牌的計畫）。

在俄亥俄州建案的天然氣部分，軟銀支持的SB Energy共同執行長霍斯菲爾德（Rich Hossfeld）表示，渦輪機已完成採購，首批預定一年內交貨，其餘則將在2029年底前陸續上線。這些總發電量達9.2 GW的渦輪機，將在當地多點布建。SB Energy計劃為資料中心額外提供80 MW的容量。

俄亥俄州截至2024年的總發電量僅30 GW，這個10 GW的計畫勢必是一個艱鉅的工程。比方說，佛羅里達州一座3.75 GW、在全美規模算是數一數二的天然氣發電廠，費時多年才完成建設並分階段上線。

俄亥俄州資料中心的客戶名單尚未公布，但SB Energy表示，客戶已在洽談中，未來將參與採購安置於設施內的晶片和設備。

這座原本是鈾濃縮廠的工業園區占地龐大，宛如一座城市，位於哥倫布市以南113公里處，橫跨俄亥俄州派克頓（Piketon）占地3,700英畝的區域，已設有高壓輸電線路，可供新基礎設施接入使用。