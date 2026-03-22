聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀資料中心動土 5,000億美元 AI 園區落腳俄亥俄州

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軟銀集團執行長孫正義（左）和美國商務部長盧特尼克20日在俄亥俄州派克頓一同出席新資料中心動土儀式。（美聯社）
軟銀集團執行長孫正義（左）和美國商務部長盧特尼克20日在俄亥俄州派克頓一同出席新資料中心動土儀式。（美聯社）

軟銀集團（SoftBank）準備在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的專案。執行長孫正義宣稱，投資規模高達5,000億美元。

由孫正義和能源部長萊特陪同，商務部長盧特尼克20日在工地現場說：「我們將進行全美規模最大的營建工程。」

這項計畫規模之大，連科技巨人都相形見絀。這座資料中心園區的用電容量達10 GW（百萬瓩），若非全球最大，也是數一數二。

軟銀計劃在美國能源部原有的鈾濃縮廠舊址興建這座AI運算園區，並輔以價值約330億美元的天然氣發電。

軟銀預計資料中心計畫的第一階段將包含約800千瓩（MW）的電力規模，耗資300億至400億美元，並於2028年初完工。

軟銀也說，目前已有21家公司有意願參與這項計畫，包括日立、Fujikura、三菱電機等。

14個月前，孫正義才和OpenAI執行長奧特曼和甲骨文（Oracle）創辦人艾里森承諾投入5,000億美元興建資料中心和AI基礎設施，這也是所謂「星際之門」（Stargate）投資案。

這項俄亥俄州的計畫，展現軟銀的野心已進一步壯大。孫正義說：「不是分散各處、耗時多年，而是在單一園區內實現5,000億美元的規模。」（軟銀目前也持續參與美國掛「星際之門」招牌的計畫）。

在俄亥俄州建案的天然氣部分，軟銀支持的SB Energy共同執行長霍斯菲爾德（Rich Hossfeld）表示，渦輪機已完成採購，首批預定一年內交貨，其餘則將在2029年底前陸續上線。這些總發電量達9.2 GW的渦輪機，將在當地多點布建。SB Energy計劃為資料中心額外提供80 MW的容量。

俄亥俄州截至2024年的總發電量僅30 GW，這個10 GW的計畫勢必是一個艱鉅的工程。比方說，佛羅里達州一座3.75 GW、在全美規模算是數一數二的天然氣發電廠，費時多年才完成建設並分階段上線。

俄亥俄州資料中心的客戶名單尚未公布，但SB Energy表示，客戶已在洽談中，未來將參與採購安置於設施內的晶片和設備。

這座原本是鈾濃縮廠的工業園區占地龐大，宛如一座城市，位於哥倫布市以南113公里處，橫跨俄亥俄州派克頓（Piketon）占地3,700英畝的區域，已設有高壓輸電線路，可供新基礎設施接入使用。

軟銀 基礎設施 軟銀集團

延伸閱讀

特斯拉衝太陽能 擴增在美裝置容量 斥資928億下單陸企

貝佐斯組千億美元基金 布局實體商機 推進多項收購計畫

高市會川普 投資美能源業 珍珠港小插曲引發熱議

砸730億美元對美投資…日第2波清單出爐 聚焦核能、天然氣發電

相關新聞

車市劇變…歐盟進口陸車 首次超過出口

德國之聲中文網報導，全球汽車市場的格局正在劇變，二○二五年歐盟從中國進口汽車及零組件的貿易額，首次超過了歐盟同類產品對中出口額。其中，德國車優勢漸失，有分析指德中汽車貿易可能在今年首度打平。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美股四大指數收黑 台積 ADR 上周五重挫2.8% 債市同步走低

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美國股市和債市20日雙雙大跌。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追縱標普500指數的指數股票型基金（ETF）盤後又應聲上漲。

金價單周暴跌近10% 逾14年最大降幅 分析師點出三原因

伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。

市場太過樂觀？ 美股盤後回神

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美股三大指數廿日全面下挫，一連四周收黑。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追蹤標普五百指數的指數股票型基金（ＥＴＦ）盤後又應聲上漲。

軟銀資料中心動土 5,000億美元 AI 園區落腳俄亥俄州

軟銀集團（SoftBank）準備在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的專案。執行長孫正義宣稱，投資規模高達5,000億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。