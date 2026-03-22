聽新聞
0:00 / 0:00

金價單周暴跌近10% 逾14年最大降幅 分析師點出三原因

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。路透
伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。路透

伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。

分析師認為，這凸顯伊朗戰爭衝擊已擾亂全球市場，連傳統視為危機時的避險資產也不例外。

道瓊市場數據顯示，Comex交投最熱絡的黃金4月期貨20日跌0.7%，收每英兩4,574.90美元；全周跌幅達9.5%，是2011年9月23日來交易最熱絡合約周線最大跌幅。3月迄今金價已跌12.8%。

白銀價格同步下挫，5月期貨20日跌2.2%，收在每英兩69.66美元，周線跌幅超過14%。

道富投資管理公司黃金與金屬全球策略主管杜希指出，這場戰爭平添太多的不確定性，理論上本應助長黃金需求，但實際上，這種貴金屬行情卻被更強大的經濟力量擊沉。

一大因素是中東衝突導致油價暴漲，通膨顧慮油然而生，有可能使Fed降息循環戛然而止，甚至不排除反手提高利率。杜希說，這種市場疑慮近日發酵，美元隨之彈升，加上黃金獲利回吐賣壓湧現，被一些投資人當作提款機，都造成金價大跌。

BullionVault研究部主管艾許說：「全市場陷入恐慌，金和銀也捲入其中，賣壓隨交易員爭先恐後停損和避險而急湧。」艾許列舉金價本月來大跌的三理由：保證金追繳、「風險值」（潛在損失的衡量指標）竄升，及市場對美國利率路徑的預期突然轉變。

由於黃金不孳息，利率攀升將削弱黃金的投資吸引力。他說：「戰爭引爆能源價格震撼，給不孳息資產颳來強烈逆風，已徹底翻轉了市場預期。」

投資人 市場 Fed

延伸閱讀

川普暗示見好就收 降息隨伊朗停火夢碎的美股又燃起一絲希望

搶金潮再現！黃金急殺引抄底盤 黃金ETF成交量衝高

中東戰事未明市場資訊紊亂 貴金屬價格大跌

相關新聞

車市劇變…歐盟進口陸車 首次超過出口

德國之聲中文網報導，全球汽車市場的格局正在劇變，二○二五年歐盟從中國進口汽車及零組件的貿易額，首次超過了歐盟同類產品對中出口額。其中，德國車優勢漸失，有分析指德中汽車貿易可能在今年首度打平。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美股四大指數收黑 台積 ADR 上周五重挫2.8% 債市同步走低

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美國股市和債市20日雙雙大跌。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追縱標普500指數的指數股票型基金（ETF）盤後又應聲上漲。

金價單周暴跌近10% 逾14年最大降幅 分析師點出三原因

伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。

市場太過樂觀？ 美股盤後回神

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美股三大指數廿日全面下挫，一連四周收黑。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追蹤標普五百指數的指數股票型基金（ＥＴＦ）盤後又應聲上漲。

軟銀資料中心動土 5,000億美元 AI 園區落腳俄亥俄州

軟銀集團（SoftBank）準備在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的專案。執行長孫正義宣稱，投資規模高達5,000億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。