金價單周暴跌近10% 逾14年最大降幅 分析師點出三原因

伊朗戰爭打得如火如荼，通常這種展望不明的時刻會激升黃金作為避險資產的買盤，不料金價20日卻寫下逾14年來最大單周跌幅紀錄，令許多投資人大感意外。

分析師認為，這凸顯伊朗戰爭衝擊已擾亂全球市場，連傳統視為危機時的避險資產也不例外。

道瓊市場數據顯示，Comex交投最熱絡的黃金4月期貨20日跌0.7%，收每英兩4,574.90美元；全周跌幅達9.5%，是2011年9月23日來交易最熱絡合約周線最大跌幅。3月迄今金價已跌12.8%。

白銀價格同步下挫，5月期貨20日跌2.2%，收在每英兩69.66美元，周線跌幅超過14%。

道富投資管理公司黃金與金屬全球策略主管杜希指出，這場戰爭平添太多的不確定性，理論上本應助長黃金需求，但實際上，這種貴金屬行情卻被更強大的經濟力量擊沉。

一大因素是中東衝突導致油價暴漲，通膨顧慮油然而生，有可能使Fed降息循環戛然而止，甚至不排除反手提高利率。杜希說，這種市場疑慮近日發酵，美元隨之彈升，加上黃金獲利回吐賣壓湧現，被一些投資人當作提款機，都造成金價大跌。

BullionVault研究部主管艾許說：「全市場陷入恐慌，金和銀也捲入其中，賣壓隨交易員爭先恐後停損和避險而急湧。」艾許列舉金價本月來大跌的三理由：保證金追繳、「風險值」（潛在損失的衡量指標）竄升，及市場對美國利率路徑的預期突然轉變。

由於黃金不孳息，利率攀升將削弱黃金的投資吸引力。他說：「戰爭引爆能源價格震撼，給不孳息資產颳來強烈逆風，已徹底翻轉了市場預期。」