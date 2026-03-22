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美股四大指數收黑 台積 ADR 上周五重挫2.8% 債市同步走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。 法新社
投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。 法新社

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美國股市和債市20日雙雙大跌。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追縱標普500指數的指數股票型基金（ETF）盤後又應聲上漲。

美股三大指數20日全面下挫，一連四周收黑。道瓊工業指數下跌近450點；那斯達克指數跌2%，較最近高峰回落近10%；標普500指數也較歷史高點下跌了近7%。

費城半導體指數和台積電（2330）ADR則分別大跌2.5%和2.8%。

美國正增派三艘軍艦和新一批海軍陸戰隊前往中東，外界揣測美國準備奪取哈格島。市場日益憂心衝突拉長，也讓這場史上規模最大的石油供應中斷危機拖得更久。布蘭特原油期貨已連續五周上漲，20日收在每桶112.19美元。

戰爭引發通膨加劇的疑慮，使投資人放棄今年還會降息的預期心理。期貨市場顯示，Fed在10月前升息的機率甚至高達50%。與債券價格呈反向走勢的美國10年期公債殖利率攀升至4.39%，創下去年7月以來最高。美元則走強。

川普對伊朗說詞反覆，先是回絕了宣布停火之議，盤後又在社群媒體發文說：「目前已非常接近達成目標，一面也考慮逐步縮減偉大的軍事行動。」追蹤標普500指數的SPY盤後應聲反彈0.9%，追縱那斯達克100指數的QQQ上漲0.7%。

美伊開戰以來，標普500指數雖較近日高點回檔，但尚未反映戰爭可能延長的利空。

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