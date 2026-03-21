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OpenAI擬將人力倍增 在企業市場追趕Anthropic

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
FT報導，OpenAI打算在年底前擴大招聘，在企業市場追趕Anthropic。路透
FT報導，OpenAI打算在年底前擴大招聘，在企業市場追趕Anthropic。路透

知情人士表示，OpenAI打算在今年底前把員工數增加近一倍，以加速發展面向企業的業務，並在這塊規模數千億美元的市場中，縮小與競爭對手Anthropic之間的差距。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，估值7,300億美元的OpenAI，目標是擴大目前約4,500名的人力，增加至大約8,000人，新進人員大多將從事產品研發、工程、研究與銷售等職務。消息來源也說，OpenAI將延攬「技術推廣」專家，協助企業善用該公司的工具。

OpenAI已簽下舊金山辦公室的新租約，把在當地的辦公室面積增加到100萬平方英尺以上，準備好在今年每日增加約12名員工。

這項招聘行動，反映OpenAI正力圖攔截Anthropic的企業客戶動能，並抵禦Google的競爭。根據支付新創公司Ramp，首度採購AI服務的企業客戶，選Anthropic的是OpenAI的三倍，翻轉一年前的局面。

OpenAI執行長奧特曼去年底發布「紅色警戒」，告知員工應聚焦在核心產品ChatGPT。主掌OpenAI應用業務的西莫（Fidji Simo）3月稍早呼籲員工放下「支線任務」，把重心放在提升程式碼模型Codex的能力、爭取企業客戶，並將ChatGPT轉型為生產力工具。

西莫也正主導將Codex與ChatGPT打包整合為單一桌面應用程式，對消費者與企業銷售。

OpenAI也正與私募股權公司洽談成立合資企業，將產品導入私募股權業者所投資的公司。

OpenAI與Anthropic目前皆處於虧損狀態，兩者訓練AI模型的支出遠高於收入，但仍持續推進技術進展。隨著這兩家公司最快可能今年掛牌，市場對其削減成本、提升營收並轉虧為盈的壓力正日益升高。

這也促使AI業者大舉招聘所謂「前線部署工程師」（forward-deployed engineer），將專業人員直接派駐企業內部，協助企業客戶打造客製化AI模型以創造更多收入；這種模式最初是由數據分析公司Palantir開創。

辦公室 應用程式 奧特曼

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