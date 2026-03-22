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英學者：依賴伊朗氦氣 台韓半導體受影響

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

英國牛津大學「危機研究所」（CRIOx）所長艾蒙德廿一日表示，美國以色列攻擊伊朗的戰爭，使部分高度依賴伊朗能源與原料的國家陷入脆弱處境，包括台灣、南韓（下稱韓）及印度。

艾蒙德說，伊朗煉油廠的重要副產品之一是氦氣，這在半導體製程中不可或缺。台韓半導體產業在生產精密電路時，需在充滿氦氣的無菌環境中作業，氦氣也作為冷卻劑。一旦氦氣供應中斷，除了可能引發全球半導體短缺，也將重創台韓經濟。

台韓同時面臨燃料短缺與價格上漲壓力，使兩國處境更脆弱。艾蒙德示警，中國及北韓恐乘機加強施壓。

艾蒙德還說，印度總理莫迪也陷入兩難。儘管印度與美國等西方國家和以色列關係密切，但其龐大人口依賴低價的糧食維生，而這背後必須有大量的化學肥料支撐。製造肥料又離不開液化石油氣，而這正是煉油的副產品，伊朗則是主要來源之一。

印度總理莫迪廿一日就在社媒Ｘ寫道，已和伊朗總統裴澤斯基安通話；莫迪譴責對中東關鍵基礎設施的攻擊，但並未點名是來自哪方的攻擊；他也重申確保荷莫茲海峽航道開放與安全的重要性。

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