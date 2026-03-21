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美國經濟距衰退多遠？專家：油價若飆上這價位就危險了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗戰爭導致油價暴漲，也使美國經濟陷入衰退的疑慮升高。路透
伊朗戰爭導致油價暴漲，也使美國經濟陷入衰退的疑慮升高。路透

自2020年新冠肺炎疫情來襲至今，美國經濟通過一連串考驗連續五年擴張。如今伊朗戰爭導致油價暴漲，會把美國經濟推落衰退深淵嗎？

分析師估計，倘若油價漲到每桶至少140美元，並維持在那個價位數月之久，就可能導致美國經濟成長下滑；萬一油價飆上每桶175美元，幾乎肯定會陷入衰退。

西德州中級原油（WTI）期貨價20日（周五）盤旋在每桶100美元附近，比伊朗戰爭爆發前的價位躍漲70%。美國企業和消費者已受衝擊，但油價必須漲得更高，才會危及美國經濟。

戰事拖長、油價漲不停 將推升美經濟衰退機率

MarketWatch訪調的十多位經濟學家中，沒人預料美國經濟短期內會往下栽；但若戰爭拖長，油價節節攀高，經濟衰退風險隨之遞增。

Regions Financial首席經濟學家穆迪說：「能源價格持續上漲，和能源價格漲得多高，這兩大因素同等重要。」

經濟學家指出，美國乃至全球經濟面臨的威脅不僅來自高油價，也來自高油價牽動的連鎖反應，包括利率走高、房市承壓、股市大跌導致財富效應逆轉等。

Oxford Economics首席經濟學家史威特說：「衰退顧慮並非無的放矢。」他所屬公司以伊朗戰爭衝擊為由，已調降2026年美國經濟成長預測，從2.8%砍到2.4%。

BMO Capital Markets分析師估計，美國今年經濟衰退風險已升高，從原估的25%升到35%~40%。

分析師估每桶油價175美元 將觸及經濟轉折點

最糟情境是，輸運全球20%石油的荷莫茲海峽封閉期間若延續三個月或更久，而伊朗又炸毀中東地區重要能源設施，例如煉油廠、輸油管線和儲油槽。能源價格漲勢可能持續數月，無論荷莫茲海峽航行是否恢復正常。

戰爭若只維持一、兩個月，對美國經濟的衝擊可能相對輕微。因為美國拜頁岩油革命之賜，能源已可自給自足；即使家庭和企業的能源支出增加，這些錢大部分都會轉化為更高的企業營收、獲利和增聘人手；能源效率大幅改善，也降低美國經濟成長對石油和天然氣的依賴。

以上趨勢轉變，說明2022年俄烏戰爭觸動油價大漲後，美國經濟為什麼安然無恙。

上回油價飆漲陷美國於經濟衰退，是在1990年，就在第一波斯灣戰爭過後。TS Lombard首席美國經濟學家布里茲估算，那年油價飆到折合今日幣值相當於每桶175美元的價位。他認為，油價必須再漲到類似價位，才會觸及經濟轉折點。

截至20日止，油價仍遠低於那個警戒線。WTI最新報價約每桶99美元，布蘭特原油漲到112美元。對照下，美伊開戰前油價約每桶65美元。

即使美國經濟大致挺得住油價震撼，也難免承受一些痛苦。

過去一個月來，美國汽油價格已躍漲30%，從每加侖不到3美元，如今大有奔向4美元之勢，中低收入家庭首當其衝。

原已不願招聘的企業，可能等到戰爭結束和油價回落後再作打算，那將進一步打擊勞動市場，甚至推升失業率。

未來數月通膨勢必走高，反映油價上漲效應，聯準會（Fed）進一步降息的機率隨之縮小。

伊朗戰爭 美國 油價 石油

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